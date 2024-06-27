Госавтоинспекция Новосибирской области со ссылкой на новосибирские власти сообщает об очередных ограничениях на территории города. Они затронут области как на правом, так и на левом берегу Новосибирска.

По информации пресс-центра новосибирской мэрии, временные ограничения движения транспортных средств введены в Кировском районе и Центральном округе города. В частности, с 26 июня по 5 июля на 3 метра сужается проезжая часть улицы Крылова в районе жилого дома № 67; проезжая часть улицы Сержанта Коротаева в районе жилого дома № 5 на ул. Оловозаводской также будет сужена на 3 метра вплоть до 9 июля.

Помимо этого, по 18 июля на 7 метров сужается проезжая часть Красного проспекта в районе жилого дома № 232/1. Все упомянутые ограничения связаны с проведением ООО «НТСК» ремонтных работ на теплотрассах.

Ранее мы сообщали, что на новосибирском Октябрьском мосту монтируют новое ограждение.