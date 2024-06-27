В Новосибирске ввели очередные ограничения движения

Павел Ганьшин
 
В Новосибирске ввели очередные ограничения движения
Фото из архива "Континента Сибирь"

Госавтоинспекция Новосибирской области со ссылкой на новосибирские власти сообщает об очередных ограничениях на территории города. Они затронут области как на правом, так и на левом берегу Новосибирска.

По информации пресс-центра новосибирской мэрии, временные ограничения движения транспортных средств введены в Кировском районе и Центральном округе города. В частности, с 26 июня по 5 июля на 3 метра сужается проезжая часть улицы Крылова в районе жилого дома № 67; проезжая часть улицы Сержанта Коротаева в районе жилого дома № 5 на ул. Оловозаводской также будет сужена на 3 метра вплоть до 9 июля.

Помимо этого, по 18 июля на 7 метров сужается проезжая часть Красного проспекта в районе жилого дома № 232/1. Все упомянутые ограничения связаны с проведением ООО «НТСК» ремонтных работ на теплотрассах.

Ранее мы сообщали, что на новосибирском Октябрьском мосту монтируют новое ограждение.

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