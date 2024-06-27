В Новосибирске продолжается ремонт Октябрьского моста: по данным городской администрации, подрядчики установили на сооружении уже более ста метров обновленных перил, повторяющих оригинальный дизайн.

По информации МКУ «Гормост», ООО «СпецТрансСтрой» выполняется установка элементов основания нового барьерного ограждения: к сегодняшнему дню смонтировано уже 118 метров чугунной ограды. Пресс-центр мэрии сообщает, что литьё восстановлено по образцу, сохранен его исторический облик: это секции «знамена», «ветви», «молот», «колоски».

Помимо этого, один из подрядчиков продолжает работы по подготовке к бетонированию следующего участка новой монолитной консоли. Ведутся работы по устройству деформационных швов в зоне тротуаров, выполнено устройство выравнивающего слоя на закрытых для проезда полосах движения в пролетах 1-2. Также рабочие ведут подготовку к устройству наплавляемой гидроизоляции. Ремонтные работы на мосту в настоящее время идут в круглосуточном режиме, участие в них принимают более 50 человек.

Ранее мы сообщали, что ко Дню города в Новосибирске испекут огромную вафлю.