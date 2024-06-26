Снос, новое строительство или реконструкция: в Новосибирске объявили тендер на обследование здания ЗАГС в Ленинском районе

В Новосибирске открыт прием заявок на участие в конкурсе на выполнение обмерных работ и инженерного обследования строительных конструкций здания ЗАГС по улице Троллейной в Ленинском районе города.

Заказчиком закупки выступает Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства». Источник финансирования — бюджет Новосибирской области. Работы должны быть выполнены в течение 60 календарных дней с даты заключения государственного Контракта.

Согласно информации размещенной на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, начальная цена контракта составляет 845 тысяч 674 рубля. Подать заявки на участие в аукционе можно до 3 июля текущего года.

В описании объекта закупки сказано, что основанием для выполнения работ является решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Новосибирской области. Вид строительства — новое строительство, реконструкция, консервация, снос (демонтаж) — будет уточняться по результатам инженерного обследования. Общая полезная площадь 1-2-этажного здания с подвалом 1996 года постройки составляет 1243,6 квадратных метров.

В настоящее время услуги ЗАГС в Ленинском районе Новосибирска оказываются по адресу: проспект Карла Маркса, 15.

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