Россельхозбанк открыл обновлённый офис в рабочем поселке Коченёво Новосибирской области

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В целях модернизации инфраструктурной сети Россельхозбанк открыл офис в рабочем поселке Коченёво Новосибирской области после переезда и реновации. Обновлённый в соответствии с фирменными стандартами и современными требованиями к качеству клиентского сервиса и обслуживания, офис расположился в самом центре Коченёво – на проспекте Марковцева, 48.

В торжественной церемонии открытия офиса приняли участие депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, член комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям регионального Заксобрания Александр Тепляков, глава Коченёвского района Евгений Антипов, председатель Совета депутатов Коченёвского района Владимир Головченко, директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров, клиенты и партнеры банка.

«Россельхозбанк как опорный банк АПК активно участвует в программе «Комплексное развитие сельских территорий»: только в нашей области мы выдали 13 млрд рублей по сельской ипотеке, развиваем и модернизируем инфраструктурную сеть. Наша задача – обеспечить 100% присутствие на территории Новосибирской области. Для этого используем разные форматы – открываем универсальные рабочие места на базе МФЦ, развиваем направление мобильных менеджеров, уполномоченных представителей банка в районах, занимаемся реновацией, ремонтами, вкладываем деньги в развитие. Всё с одной целью – создать нашим сотрудникам и клиентам комфортные условия для работы и обслуживания», – рассказал Станислав Тишуров.

«Важно, когда сотрудничество строится на взаимоотношениях с клиентами как с партнёрами и когда на любые пожелания тут же следует ответная реакция, взаимная работа, поиск эффективных инструментов и решений. Это вдохновляет!», ─ отметил в своей приветственной речи Александр Тепляков.

«Россельхозбанк востребован в Коченёвском районе. Желаю Россельхозбанку процветания и развития», – подытожил Евгений Антипов.

В честь праздничного события Станислав Тишуров вручил благодарственные письма клиентам, которые обслуживаются в Россельхозбанке с момента основания офиса в Коченёво – вот уже почти 18 лет.

Напомним, что Новосибирский филиал РСХБ работает в регионе с 2001 года, офис банка в рабочем поселке Кочёнево – с 2006 года. Инфраструктурная сеть Россельхозбанка в регионе насчитывает 23 офиса, 14 из них расположены в районах области, а также два удалённых рабочих места в рабочем поселке Ордынское и городе Куйбышеве. Решение своих финансовых вопросов Новосибирскому филиалу доверяют более трех тысяч предприятий различных форм собственности и более 220 тысяч физических лиц.

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