Новосибирская область оказалась на 47 месте в рейтинге регионов РФ по доступности жилья

Рейтинг регионов России по доступности жилья подготовили эксперты РИА Новости. Исследование показывает, за какое время семья с одним ребенком и средней зарплатой сможет накопить на типовую квартиру площадью 60 квадратных метров. В качестве оценки стоимости квартиры использовались данные Домклик о средних ценах на вторичном рынке в мае 2024 года.

При проведении исследования, в качестве индикатора выступило оценочное минимальное количество лет, за которые семья с одним ребенком со среднестатистической зарплатой в своем регионе сможет без привлечения заемных средств накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров в ценах на май 2024 года, ежемесячно откладывая для этой цели потенциально возможный свободный остаток денежных средств после осуществления минимально необходимых трат для поддержания текущей жизнедеятельности (прожиточный минимум в регионе для взрослых и детей) при средней зарплате за 12 месяцев (с 1 апреля 2023 по 1 марта 2024 года), и используя накопленные депозиты на 1 мая 2024 года



Как показывают результаты исследования, верхние строчки рейтинга по доступности жилья занимают северные регионы — Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Здесь семьям с одним ребенком необходимо менее трех лет для того, чтобы накопить на двухкомнатную квартиру в 60 квадратных метров.

Из регионов СФО самый высокий рейтинг доступности жилья на май 2024 года оказался у Красноярского края. В этом регионе, по данным исследования, накопить на двухкомнатную квартиру можно ровно за 4 года. Средняя стоимость такой квартиры составляет в крае 6,4 млн рублей. Регион занимает 11 место в стране по показателю доступности жилья.

Далее в СФО следуют: Иркутская область (4,0 лет — 12 место), Кузбасс (4,3 лет — 18 место), Томская область (5,2 лет — 45 место) и Республика Хакасия (5,2 лет — 46 место). В Новосибирской области среднестатистическая семья с одним ребенком сможет накопить на двухкомнатную квартиру за 5,3 лет. Средняя стоимость такой квартиры составляет 6,9 млн рублей. Регион занимает 47 место в РФ по доступности жилья.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, что Новосибирская область стала 18-й в России по социально-экономическому положению.