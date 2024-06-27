Новая победа Новосибирска! Дом «Нобель» от компании «Новый мир» стал самым инвестиционно-привлекательным ЖК по версии Urban Awards 2024

Резонансный проект дом «Нобель» получил наибольшее число экспертных баллов в номинации «Самый инвестиционно-привлекательный проект» в масштабной федеральной премии Urban Awards 2024. Эксперты обратили внимание на то, что проект интересен как для краткосрочных инвестиций, так и для вложений на долгий срок, поскольку «Нобель» имеет репутацию статусного лимитированного актива, который будет дорожать на протяжение долгого периода.

«Высокая федеральная экспертиза — это знак качества, который позволяет клиентам сделать верный выбор и инвестировать в те проекты, которые будут гарантированно расти в цене. Новосибирск становится все более значимым городом в масштабах страны, растет его инвестиционный потенциал. Сегодня мы видим со стороны бизнес-сообщества огромный интерес как к жилой недвижимости в доме «Нобель», так и к коммерческим площадям. Коммерция «Нобеля» стала дополнительным аргументом при принятии решения в ходе премии. Эксперты говорят о сумме преимуществ проекта, делающей «Нобель» желанным объектом для инвестиций», — подчёркивает директор по развитию компании «Новый мир» Юлия Шевченко.

Девелоперы отмечают, что в рамках Urban Awards 2024 произошел нетривиальный случай: сразу два проекта компании «Новый мир» — дом «Нобель и квартал «Беринг» — вышли в финал в престижной номинации «Самый инвестиционно-привлекательный проект». Наряду с другими участниками «Новый мир» защищал свои проекты перед экспертной комиссией. В этом году победителем стал дом «Нобель», при этом квартал «Беринг» уже в ходе защиты был назван «золотой жилой» регионального рынка новостроек за местоположение, которое по праву можно назвать одним их уникальных – близость реки и центра города.

Видео предоставлено компанией “Новый мир”

«Каждая наша победа – это вклад в продвижение Сибирской столицы на федеральном и международном уровне. Федеральные эксперты отмечают то, с какой скоростью прогрессирует девелоперский продукт в компании «Новый мир». Мы же чувствуем огромную поддержку горожан, представителей власти, бизнес-сообщества, и готовы, вкладывая весь свой опыт и вдохновение, создавать ценности на родной земле. Мы благодарны и признательны всем причастным к созданию наших объектов — проектировщикам, строителям, финансовым структурам, компаниям-партнерам. Особенное признание хотим выразить покупателям квартир в проектах «Нового мира», — говорит Юлия Шевченко.

Помимо дома «Нобель» и квартала «Беринг» финалистом Urban Awards стал жилой комплекс «Оскар». Также жилой комплекс «Лев Толстой» вышел в финал международной премии Real Estate Property Awards, как лучший объект бизнес-класса.

Видео предоставлено компанией “Новый мир”

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