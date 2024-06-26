В мэрии Новосибирска наградили победителей конкурса продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка», который проводился с января по апрель 2024 года. Пресс-центр городской администрации сообщает, что в этом году официальный статус «Новосибирская марка» получили 64 компании в 35 номинациях.

Конкурс продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка» был учрежден в 2002 году. Организаторы конкурса – Союз «Новосибирская городская торгово-промышленная палата» совместно с мэрией Новосибирска. Конкурс проводится ежегодно в различных сферах деятельности: здравоохранение, строительство, банковская, финансовая, производственная и другие. Жюри оценивает компании по следующим критериям: финансово-экономические показатели работы и динамика развития предприятия, уровень среднемесячной заработной платы и квалификации персонала, соответствие услуг или продукции стандартам качества и безопасности, безупречная репутация на рынке, инновационные подходы в работе, а также участие в благотворительных и социальных программах.

В числе победителей этого года – ГБПОУ «Сибирский геофизический колледж», ГАУК НСО «Новосибирская областная научная библиотека», АО «Новосибирскэнергосбыт», АО «Санаторий «Доволенский», ООО «КОРС-К», АО «Сибирский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности» и другие организации. Ознакомиться с полным списком победителей можно на сайте новосибирской мэрии.

Ранее мы сообщали, что два новосибирских университета вошли в федеральный рейтинг вузов по размеру зарплат выпускников в сфере экономики.