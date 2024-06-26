За Новосибирской и Томской областями, а также Алтайским краем больше не закреплены депутаты Госдумы от «Новых людей». Теперь один парламентарий от партии работает на два региона в СФО.

Георгий Арапов остался единственным федеральным депутатом от «Новых людей», за которым партия оставила территории Сибирского федерального округа — Иркутскую область и Красноярский край (курирует также Бурятию, Якутию, Забайкальский край и Херсонскую область). Из его «регионального куста» выпал Алтайский край. (Арапов избран по спискам Иркутской области).

В начале действующего созыва с Новосибирской областью от НЛ работал Максим Гулин, но он сложил депутатские полномочия, чтобы стать советником председателя правления «Движения Первых», а НЛ на некоторое время поручили сибирский регион Ксении Горячевой. Спустя год, парламентарий снова представляет в ГД Санкт-Петербург, Ленинградскую и Тюменскую области, которые курировала до и после работы с Новосибирской областью.

Мандат Максима Гулина в 2023 году перешел к Анне Скрозниковой, которой «Новые люди» «отдали» Томскую область (а также Ярославскую и Челябинскую области). Недавно вместо Томской, парламентарий от НЛ начала курировать Владимирскую область.

Руководитель фракции «Новые люди» в Заксобрании Новосибирской области Дарья Карасева в разговоре с «Континентом Сибирь» объяснила изменения малой численностью фракции НЛ в Госдуме. «Во фракции только 15 человек. Но депутаты ГД от «Новых людей» регулярно приезжают в Новосибирскую область. Первый зампредседателя думского комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева была у нас в апреле, когда мы проводили круглый стол по трудоустройству студентов. Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков приезжал в этом году дважды: в январе и июне. Здесь мы обсуждали вопросы подготовки IT-специалистов, местного самоуправления, зоозащиты. В ближайшее время ждём зампредседателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгия Арапова. Надеемся, что после выборов в Госдуму 2026 года наша фракция в Госдуме расширится. Тогда у нас появится депутат, который будет работать персонально по Новосибирской области», — говорит Дарья Карасева.

От Новосибирской области в 2021 году в ГД избрались два депутата по спискам «Единой России» и три одномандатника от ЕР. От «Справедливой России» — один одномандатник и один списочник. От КПРФ — один депутат по спискам. В течение созыва партии «прикрепляют» парламентариев за той или иной территорией, порой из соображений работы на следующий электоральный цикл. Например, Александр Терентьев избирался по спискам «Справедливой России» от Алтайского края и Новосибирской области, сейчас в ГД он представляет еще Тыву и Красноярский край. Иван Бабич от КПРФ представлял Хакасию и Красноярский край, а теперь и Томскую область. Одномандатник Алексей Диденко (ЛДПР) баллотировался от Томской области, партия его закрепила в том числе за Тывой, Хакасией и Кузбассом.



