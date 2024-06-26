Гигантскую вафлю в виде российского флага испекут в честь Дня города в Новосибирске. Мероприятие пройдет 30 июня в фуд-холле на площади Маркса.

Мероприятие «Мировая вафля» пройдет в грядущее воскресенье, 30 июня на площадке открывшегося в этом году Фуд-холла «6/1» на площади Маркса: оно приурочено ко всеобщему празднованию Дня города в Новосибирске, который отмечается в этом году 29 и 30 июня. По сообщению пресс-службы фуд-холла, гостей гастропространства в этот день ожидает праздничная программа с выступлениями вокалистов, ди-джеем, викторинами, конкурсами и призами, а главным событием дня станет выпекание гигантской вафли.

Большая вафля будет состоять из 131-й маленькой, согласно количеству лет со дня основания Новосибирска. Ее выложат в форме российского флага и украсят белым, синим и красным топпингом, соответствующими триколору государственного символа РФ. Сообщается, что вафли выпекут по «секретному фирменному рецепту», который разработал основатель авторской пекарни «ВафLand» Роман Разинкин. По его словам, на приготовление гигантского лакомства уйдет 80 яиц, почти 2800 гр. сахара, 4000 мл. сливочного масла и 5200 гр. муки. Готовить супер-вафлю начнут в 15:00, а дегустация лакомства ожидается в 17:00.

Ранее мы сообщали, что новосибирские власти планируют ограничить использование электросамокатов в День города.