Общественно полезный фонд поддержки Новосибирской государственной филармонии зарегистрировали в регионе. Фонд позволит учреждению культуры получать не только пожертвования благотворителей, но и участвовать в государственных грантах.

По информации министерства культуры Новосибирской области, в регионе официально зарегистрировали Общественно полезный фонд поддержки Новосибирской государственной филармонии.

В попечительский совет фонда, по информации министерства, вошли представители деловых, промышленных и финансовых кругов Новосибирской области. Создан также и Управляющий Совет Фонда, который займется привлечением средств путем участия в грантовых конкурсах и работе со спонсорами и благотворителями.

Инициатива создания фонда принадлежит многолетнему директору филармонии, а сегодня руководителю службы развития учреждения Владимиру Миллеру.

«Фонд — это долгосрочный проект. Прежде всего, его создание даст нам возможность участвовать в грантах. Как и любое учреждение культуры, филармония всегда нуждается в дополнительных средствах — на поддержку коллективов, приобретение музыкальных инструментов, и тд. Я руководил филармонией 13 лет (с 1987 по 2000 гг., — «КС») и могу сказать, что многое зависит от политической и экономической обстановки, но денег не хватает всегда», — рассказал «Континенту Сибирь» Владимир Миллер.

В пресс-службе учреждения нашему корреспонденту также уточнили, что привлеченные в будущем через фонд средства планируется использовать в том числе на продвижение и рекламу деятельности филармонии и подготовку в течение года различных проектов и фестивалей, на которые одних бюджетных средств недостаточно.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» опубликовал новый рейтинг экономического потенциала регионов Сибирского федерального округа.