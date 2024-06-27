«Зачем мы тратим на них деньги?»: судьбу районных музеев Новосибирска депутаты решат осенью

Какие задачи должно решать муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска «Музей Новосибирска», и насколько эффективно оно с ними справляется? Оправдано ли многомиллионное финансирование организации из городского бюджета? Нужна ли районным музеям смена концепции? В июне депутаты горсовета Новосибирска обсудили отчёт контрольно-счетной палаты о проверке эффективности деятельности «Музея Новосибирска» и уже осенью намерены вернуться к этому вопросу.



Напомним, что на заседании комиссии Совета депутатов города Новосибирска по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения, состоявшейся 5 июня 2024 года, депутаты заслушали отчёт о результатах проведенной контрольно-счетной палатой (КСП) города Новосибирска проверки эффективности деятельности муниципального автономного учреждения культуры города Новосибирска «Музей Новосибирска» за 2020-2022 годы.

Несмотря на то, что «по итогам комплексной балльной оценки эффективности» деятельность МАУ «Музей Новосибирска» признана КСП «достаточно эффективной», отдельного внимания членов комиссии удостоились некоторые конкретные показатели эффективности работы, а именно, посещаемость, филиалов музея.

Согласно информации официального сайта, муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска «Музей Новосибирска» имеет 11 филиалов: 8 районных филиалов, музей Новосибирска «На набережной», музей в доме Г.М. Будагова и музей Дома документального кино



«Я ещё 12 лет назад ставил под сомнение нужность этих музеев, которые раскиданы по районам. И на самом деле акты контрольно-счетной палаты это подтвердили. Получается, что в день речь идет о 5-7 посетителях. И это по позициям, которые отражаются в отчетности. Зачем они (районные музеи) нам нужны? Зачем мы тратим на них деньги?», — задал общий тренд обсуждения глава комиссии по контролю за органами местного самоуправления Андрей Гудовский.

Согласно отчёту КСП, за трехлетний период количество посетителей музея увеличилось в 2,5 раза. За 2022 год 11 филиалов музея посетило 25 тысяч 997 человек. Самым популярным стал музей «На набережной», принявший за год 5 тысяч гостей. Наименее посещаемые — музей «Чёмы» (1215 человек) и музей Октябрьского района (1182 человека). В 2022 году МАУК «Музей Новосибирска» получило по соглашению о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания с департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска 74 млн 340 тысяч рублей. Объём собственных доходов учреждения за 2022 год составил 6 млн 197 тысяч рублей



В ходе обсуждения вопроса директор МАУ «Музей Новосибирска» Елена Щукина признала обоснованность замечаний и сообщила депутатам о предпринимаемых действиях по изменению ситуации с эффективностью работы филиалов. «С 2021 года мы начали специализацию музеев. То есть, музей Советского района теперь стал музей «Чёмы»: мы выбрали конкретную тему, которой будет заниматься учреждение. Точно также идем по всем музеям, которые есть. Музей Центрального района стал музеем документального кино, принимая во внимание уникальность предметов, которые есть, и специфику запросов той аудитории, с которой работает музей. В этом году у нас планируется закрытие музея Железнодорожного района и планируем открытие совершенно нового объекта — Дом купца Рунина, который по нашему плану должен разместиться на улице Чаплыгина, 27, где сейчас находится администрация», — сообщила директор музея.

Справедливости ради, стоит отметить, что вопросы рентабельности музеев, активизации и эффективности их выставочной деятельности всегда оставались предметом дискуссии профессионалов музейного дела и управленцев. «Выставочная деятельность — только одна из составляющих работы музея. Основная же функция музея — это комплектование коллекции, её сохранение и изучение, реставрация предметов. Обращу внимание, что существуют выставочные центры, которые специализируются на приёме временных выставок. Музеи же — культуросберегающая институция, и задача музея — скомплектовать свою коллекцию, фонды, сохранить, изучить, привести в надлежащее состояние с помощью консервации, реставрационных работ и представить публике, то есть опубликовать. В рассматриваемом случае экспозиция является лишь вершиной айсберга той серьёзной работы, которая проводится музеем. И тут, конечно, нужно чётко разграничивать две эти важные функции. Безусловно, музеи должны быть, с одной стороны, посещаемыми и интересными. С другой стороны, на мой взгляд, первостепенной их функцией является сбережение культурных ценностей», — поделился мнением с «Континентом Сибирь» главный хранитель фондов Новосибирского государственного художественного музея Всеволод Назанский.

Елена Щукина также обратила внимание депутатов на уникальность филиальной структуры МАУ «Музей Новосибирска» и её потенциальную востребованность в рамках большой муниципальной территории: «Можно конечно сказать, что давайте мы всё закроем и оставим только один музей, но к сожалению, или наоборот, к счастью, имея опыт общения с другими музеями в других городах, мы находимся в ситуации, наверное, особенной. У нас нет одного большого музея в центре города, а может быть, этого и не надо. Зато есть музеи, которые расположены по всему пространству Новосибирска, и это позволяет людям, которые живут в Первомайском районе, а там не так много объектов культуры, прийти в музей».

Начальник управления культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьёва, в свою очередь, рассказала народным избранникам о планомерности работы по повышению эффективности филиалов музея: «Каждому музею мы даем шанс изменить контент, изменить менеджмент, а если и это не повлияло, тогда мы от него отказываемся, то есть, не сразу режем».

Депутаты сочли аргументы чиновников не слишком убедительными. «Мы как-то очень долго даем возможность изменять контент. Нам же музей не ради музея нужен, не для того, чтобы отчитаться, что у нас есть тот или иной музей. Музей для того, чтобы туда ходили люди. Если они не ходят, значит им не интересно», — резюмировал Андрей Гудовский.

Заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Николай Тямин обратил внимание деятелей культуры на современные реалии работы профильных учреждений города. «Перезагрузки требует и вся библиотечная система, потому что, и в библиотеках сегодня у нас никого нет. А мы планировали и в музеи, и в библиотеки привлекать школьников, хотя бы младших классов. К сожалению, этого нет… Моё предложение, всё-таки, сделать перезагрузку. Сейчас появится новый руководитель (департамента — «КС»), и хотелось бы еще раз провести круглый стол, так как мы должны прийти к какому-то знаменателю», — высказал предложение Николай Тямин.

«В том, что касается увеличения посещаемости районных музеев, то здесь решение старо как мир, необходимо рассматриваемые локации включить в обязательную просветительско-образовательную программу. Например, учащиеся определенного звена школ Октябрьского района в рамках такой программы посещают по разу в год музей своего района и так же в других районах», — добавляет эксперт Всеволод Назанский.

Члены комиссии Совета депутатов города Новосибирска по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения намерены вернуться к обсуждению судьбы районных музеев осенью 2024 года. До этого времени управление культуры и руководство «Музея Новосибирска» должны проработать концепцию их развития на следующие годы, «чтобы в этом году ничего не ломать».

«Континент Сибирь» будет следить за развитием ситуации.