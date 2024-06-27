«Зачем мы тратим на них деньги?»: судьбу районных музеев Новосибирска депутаты решат осенью

Игорь Черных
 
Депутаты горсовета Новосибирска посчитали важным обсудить целесообразность функционирования районных музеев. Фото Михаила Перикова из архива "Континента Сибирь"

Какие задачи должно решать муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска «Музей Новосибирска», и насколько эффективно оно с ними справляется? Оправдано ли многомиллионное финансирование организации из городского бюджета? Нужна ли районным музеям смена концепции? В июне депутаты горсовета Новосибирска обсудили отчёт контрольно-счетной палаты о проверке эффективности деятельности «Музея Новосибирска» и уже осенью намерены вернуться к этому вопросу.

Напомним, что на заседании комиссии Совета депутатов города Новосибирска по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения, состоявшейся 5 июня 2024 года, депутаты заслушали отчёт о результатах проведенной контрольно-счетной палатой (КСП) города Новосибирска проверки эффективности деятельности муниципального автономного учреждения культуры города Новосибирска «Музей Новосибирска» за 2020-2022 годы.

Депутаты горсовета Новосибирска Андрей Гудовский (слева) и Николай Тямин подняли вопрос о низкой посещаемости районных музеев. Фото: Михаил Периков

Несмотря на то, что «по итогам комплексной балльной оценки эффективности» деятельность МАУ «Музей Новосибирска» признана КСП «достаточно эффективной», отдельного внимания членов комиссии удостоились некоторые конкретные показатели эффективности работы, а именно, посещаемость, филиалов музея.

Согласно информации официального сайта, муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска «Музей Новосибирска» имеет 11 филиалов: 8 районных филиалов, музей Новосибирска «На набережной», музей в доме Г.М. Будагова и музей Дома документального кино

«Я ещё 12 лет назад ставил под сомнение нужность этих музеев, которые раскиданы по районам. И на самом деле акты контрольно-счетной палаты это подтвердили. Получается, что в день речь идет о 5-7 посетителях. И это по позициям, которые отражаются в отчетности. Зачем они (районные музеи) нам нужны? Зачем мы тратим на них деньги?», — задал общий тренд обсуждения глава комиссии по контролю за органами местного самоуправления Андрей Гудовский.

Согласно отчёту КСП, за трехлетний период количество посетителей музея увеличилось в 2,5 раза. За 2022 год 11 филиалов музея посетило 25 тысяч 997 человек. Самым популярным стал музей «На набережной», принявший за год 5 тысяч гостей. Наименее посещаемые — музей «Чёмы» (1215 человек) и музей Октябрьского района (1182 человека).

В 2022 году МАУК «Музей Новосибирска» получило по соглашению о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания с департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска 74 млн 340 тысяч рублей. Объём собственных доходов учреждения за 2022 год составил 6 млн 197 тысяч рублей

Директор МАУ «Музей Новосибирска» Елена Щукина (слева) признала справедливость критики. Фото: Михаил Периков

В ходе обсуждения вопроса директор МАУ «Музей Новосибирска» Елена Щукина признала обоснованность замечаний и сообщила депутатам о предпринимаемых действиях по изменению ситуации с эффективностью работы филиалов. «С 2021 года мы начали специализацию музеев. То есть, музей Советского района теперь стал музей «Чёмы»: мы выбрали конкретную тему, которой будет заниматься учреждение. Точно также идем по всем музеям, которые есть. Музей Центрального района стал музеем документального кино, принимая во внимание уникальность предметов, которые есть, и специфику запросов той аудитории, с которой работает музей. В этом году у нас планируется закрытие музея Железнодорожного района и планируем открытие совершенно нового объекта — Дом купца Рунина, который по нашему плану должен разместиться на улице Чаплыгина, 27, где сейчас находится администрация», — сообщила директор музея.

Справедливости ради, стоит отметить, что вопросы рентабельности музеев, активизации и эффективности их выставочной деятельности всегда оставались предметом дискуссии профессионалов музейного дела и управленцев. «Выставочная деятельность — только одна из составляющих работы музея. Основная же функция музея — это комплектование коллекции, её сохранение и изучение, реставрация предметов. Обращу внимание, что существуют выставочные центры, которые специализируются на приёме временных выставок. Музеи же — культуросберегающая институция, и задача музея — скомплектовать свою коллекцию, фонды, сохранить, изучить, привести в надлежащее состояние с помощью консервации, реставрационных работ и представить публике, то есть опубликовать. В рассматриваемом случае экспозиция является лишь вершиной айсберга той серьёзной работы, которая проводится музеем. И тут, конечно, нужно чётко разграничивать две эти важные функции. Безусловно, музеи должны быть, с одной стороны, посещаемыми и интересными. С другой стороны, на мой взгляд, первостепенной их функцией является сбережение культурных ценностей», — поделился мнением с «Континентом Сибирь» главный хранитель фондов Новосибирского государственного художественного музея Всеволод Назанский.

Главный хранитель фондов НГХМ Всеволод Назанский считает, что выставочная деятельность — не основная функция музея. Фото предоставлено спикером

Елена Щукина также обратила внимание депутатов на уникальность филиальной структуры МАУ «Музей Новосибирска» и её потенциальную востребованность в рамках большой муниципальной территории: «Можно конечно сказать, что давайте мы всё закроем и оставим только один музей, но к сожалению, или наоборот, к счастью, имея опыт общения с другими музеями в других городах, мы находимся в ситуации, наверное, особенной. У нас нет одного большого музея в центре города, а может быть, этого и не надо. Зато есть музеи, которые расположены по всему пространству Новосибирска, и это позволяет людям, которые живут в Первомайском районе, а там не так много объектов культуры, прийти в музей».

Начальник управления культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьёва, в свою очередь, рассказала народным избранникам о планомерности работы по повышению эффективности филиалов музея: «Каждому музею мы даем шанс изменить контент, изменить менеджмент, а если и это не повлияло, тогда мы от него отказываемся, то есть, не сразу режем».

Начальник управления культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьёва рассказала о работе по повышению эффективности районных музеев. Фото: Михаил Периков

Депутаты сочли аргументы чиновников не слишком убедительными. «Мы как-то очень долго даем возможность изменять контент. Нам же музей не ради музея нужен, не для того, чтобы отчитаться, что у нас есть тот или иной музей. Музей для того, чтобы туда ходили люди. Если они не ходят, значит им не интересно», — резюмировал Андрей Гудовский.

Заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Николай Тямин обратил внимание деятелей культуры на современные реалии работы профильных учреждений города. «Перезагрузки требует и вся библиотечная система, потому что, и в библиотеках сегодня у нас никого нет. А мы планировали и в музеи, и в библиотеки привлекать школьников, хотя бы младших классов. К сожалению, этого нет… Моё предложение, всё-таки, сделать перезагрузку. Сейчас появится новый руководитель (департамента — «КС»), и хотелось бы еще раз провести круглый стол, так как мы должны прийти к какому-то знаменателю», — высказал предложение Николай Тямин.

«В том, что касается увеличения посещаемости районных музеев, то здесь решение старо как мир, необходимо рассматриваемые локации включить в обязательную просветительско-образовательную программу. Например, учащиеся определенного звена школ Октябрьского района в рамках такой программы посещают по разу в год музей своего района и так же в других районах», — добавляет эксперт Всеволод Назанский.

Члены комиссии Совета депутатов города Новосибирска по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения намерены вернуться к обсуждению судьбы районных музеев осенью 2024 года. До этого времени управление культуры и руководство «Музея Новосибирска» должны проработать концепцию их развития на следующие годы, «чтобы в этом году ничего не ломать».

«Континент Сибирь» будет следить за развитием ситуации.

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