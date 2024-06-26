В конце июня в Красноярске прошло официальное открытие дилерского центра китайского премум-бренда Hongqi, которое собрало представителей деловых и властных кругов региона.

Напомним, что бренд Hongqi (в переводе с китайского — «Красное знамя») был основан в КНР в 1958 году. В родном Китае бренд находится в числе лидеров автомобильного премиум-сегмента. Автомобили Hongqi в том числе используются в качестве автомобилей для первых лиц государства.

По данным «Автостат Инфо», за 2023 год в Сибири было зарегистрировано 65 новых автомобилей Hongqi. Из них 15 автомобилей было зарегистрировано в Новосибирской области, 13 — в Красноярском крае.

Стоимость автомобилей Hongqi начинается с отметки в 4,59 млн рублей. На российском рынке на сегодня доступны четыре флагманские модели бренда: премиальный седан Н5 с 2-литровым турбодвигателем, премиальный седан H9, который оснащен гибридной установкой (2,0Т + 48V), полноприводные кроссоверы НS5 (новый и в предыдущем варианте), а также полностью электрический полноприводный внедорожник E-HS9 с двумя двигателями мощностью 160 кВт и 245 кВт.

До недавнего времени единственным официальным дилером Hongqi в Сибири была ГК «ФАСТАР», открывшая в 2023 году салон в Новосибирске. Однако торжественную церемонию запуска группа компаний на тот момент не проводила. В 2024 году Hongqi также назначил дилеров в Кузбассе и Красноярске.

Официальным дилером Hongqi в Красноярске стала ГК «Арсенал», официальный дилер автомобилей Haval, Jetour, JAC, Dongfeng, Evolute, Voyah, Sollers, экстремальной техники под брендами Hisun, Stels, Segway в Красноярске. Также ранее группа компаний открыла шоурум электромобилей Mooowru electrocars. Дилерский центр марки расположился в здании на улице Партизана Железняка на территории красноярского «автомобильного кластера».

20 июня дилер провел торжественную церемонию открытия салона, пригласив представителей власти и бизнеса Красноярского края.

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