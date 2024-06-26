SuperJob представил рейтинг вузов России 2024 года по уровню зарплат занятых в сфере экономики и финансов молодых специалистов, получивших образование в 2018—2023 годах. В него вошли сразу два вуза из Новосибирска: Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (НГУЭУ) и Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ).

На первом месте рейтинга в этом году оказался Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. Выпускники МГИМО, работающие в экономической и финансовой сфере, в первые 5 лет после окончания вуза зарабатывают в среднем 180 000 рублей, за год их зарплаты выросли на 15 000 рублей (+9%).

Второе и третье места также за столичными вузами — там расположились Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) со средним заработком выпускников 175 000 рублей в месяц (+25 000 рублей / 17% за год) и Московский государственный университет (МГУ) им. М. В. Ломоносова, чьи выпускники могут рассчитывать на 160 тысяч рублей в месяц (показатель за год прибавил 20000 рублей или 14%).

В рейтинге оказались и два вуза из Новосибирска: НГУЭУ с прошлого года поднялся на две строчки и занял 11 место. Его выпускники в сфере экономики и финансов получают 105 000 рублей в месяц (+20 000 с прошлого года), а 80% выпускников остаются работать в Новосибирске (в прошлом году таких было 88%). НГУ же слегка ухудшил свои результаты, опустившись на 1 позицию и заняв 12 строку рейтинга. Зарплаты его выпускников выросли на 10 000 рублей до 100 000 в месяц. 90% выпускников этого университета остались работать в родном городе (против 80% в рейтинге прошлого года).

Ранее мы рассказывали, что два новосибирских вуза снова вошли в сотню лучших по стране.