Красноярская сеть кофеен вслед за Новосибирской областью вышла в Алтайский край

Основанная в Красноярске сеть Green House открыла первую кофейню в Барнауле. На сегодня сеть представлена преимущественно в Красноярском крае, Хакасии и Новосибирской области. В ее планах до конца лета выйти на показатель в 100 кофеен.

О запуске первой кофейни в Барнауле сообщила сама сеть в своем ТГ-канале. Заведение открылось по франшизе на улице Ленина. В отличие от Новосибирска партнер является местным. «В Барнауле мы точно видим потенциал для 10 кофеен», — пояснили «Континенту Сибирь» в Green House.

Напомним, что сеть Green House была основана в 2012 году в Красноярске предпринимателями Егором Тохтобиным, Алексеем Шунковым и Артемом Кальченко. Первая точка была открыта в ТЦ «Квант» в Красноярске, первоначальные вложения составили 250 тыс. рублей, в точку безубыточности кофейня вышла через шесть месяцев. На сегодня сеть Green House включает в себя более 89 кофеен в 13 городах России (Москва, Красноярск, Абакан, Ачинск, Ессентуки, Железногорск, Минусинск, Канск, Черногорск, Сосновоборск, Дивногорск, Новосибирск, Барнаул). По итогам 2023 года выручка сети, согласно ее собственным данным, составила 584 285 581 рубль, при этом за год было открыто 18 новых кофеен.

В Новосибирске сеть Green House вышла в 2023 году. На сегодня в городе работает 6 кофеен, еще одна (в ЖК «Инфинити») в стадии запуска. Всего в Новосибирске компания рассчитывает в перспективе иметь 30 кофеен. В родном Красноярске у нее, по данным 2ГИС, 70 точек.

Сеть развивается по франшизе в трех форматах: кофе-бар (10–15 кв. м, от 1,8 млн рублей инвестиций), мини-кофейня (20–50 кв. м, от 2,5 млн рублей инвестиций), кофейня с посадкой (50–80 кв. м, от 3 млн рублей инвестиций).

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