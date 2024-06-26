Администрация Кемерова объявила тендер на проектные и строительные работы по реконструкции путей и контактной сети трамвайного маршрута №10 за 5 с лишним миллиардов рублей. В начале месяца авария на этом маршруте привела к травмам сотни человек и одному погибшему.

Управление городского развития администрации города Кемерово разместило электронный аукцион с начальной (максимальной) ценой 5,337 миллиарда рублей. Потенциальному подрядчику предстоит провести проектно-изыскательские и строительно-монтажные работ по реконструкция трамвайного полотна и контактной сети для кемеровского трамвайного маршрута №10.

Работы, которые исполнителю нужно будет провести в два этапа, подразумевают составление проектной документации, разработку схемы движения, строительство нового водоотвода, соединенного с нынешней городской ливневкой и строительство самих путей и обновленной контактной сети. Выполнить все это подрядчику необходимо не позднее конца октября 2027 года.

Напомним, 6 июня в Кемерове произошла серьезная авария с трамваями десятого маршрута: один из них не смог затормозить на крутом спуске, набрал высокую скорость (в этот момент из салона на ходу даже выпали несколько пассажиров) и врезался в другой вагон, стоявший ниже на остановке. В ДТП пострадало 146 человек, один из них умер. Суд арестовал директора АО «КЭТК» Павла Мальцева за выпуск неисправного трамвая на линию, в результате чего и произошло столкновение: в его отношении завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Замгендиректора той же организации обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

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