Нелегального мигранта в товарном поезде обнаружили сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Алтайскому краю. Иностранец пытался незаконно въехать в Россию, спрятавшись в грузе с углем.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю в железнодорожном пункте пропуска Кулунда задержали нарушителя государственной границы Российской Федерации, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе осуществления пограничного контроля грузового поезда, следовавшего из Республики Казахстан в Российскую Федерацию, пограничный наряд обнаружил в полувагоне неизвестного, укрывавшегося в насыпи угля. В результате проверки удалось установить, что задержанный является гражданином Центрально-Азиатского региона 1989 года рождения, въезд которому в РФ не разрешен.

По данным пресс-службы силового ведомства, в отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ч.2 статьи 322 УК РФ (Незаконное пресечение Государственной границы Российской Федерации).

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