Количество оформленных в электронном виде ипотечных сделок в Новосибирской области увеличивается: по данным регионального управления Росреестра, год к году их число выросло на 7%.

В мае 2024 года в Новосибирской области было зарегистрировано 9 830 ипотечных сделок с недвижимостью, из которых 87 % — в электронном виде, что на 7 % больше, чем годом ранее. Почти 4,5 тысячи сделок оформлены с использованием льготных программ.

4 146 ипотечных сделок были оформлены на покупку жилья, а с использованием кредитных средств — 3 620 сделок. Количество заявок на регистрацию ипотеки в электронном виде составило почти 3 тысячи за прошлый месяц.

Как сообщает Росреестр, для привлечения профессиональных участников рынка недвижимости к электронной регистрации в регионе был запущен и реализуется проект «Электронная регистрация имущества при банкротстве». Также действуют проекты «Электронная регистрация ипотеки за один день», «Регистрация прав в электронном виде за один день», «Школа электронных услуг». Специалисты Управления активно взаимодействуют с кредитными организациями для ускорения регистрационных процедур.

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