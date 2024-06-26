Фонд развития гражданского общества опубликовал обновленный топ регионов РФ по индексу экономического потенциала, основанный на данных налоговой и статистических служб. «Континент Сибирь» рассказывает, какие позиции в нем заняли регионы СФО и на каких местах они были ранее.

Топ-35 регионов России с сильнейшим экономическим потенциалом по итогам I квартала 2024 года возглавили Москва, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. В десятке лучших оказались и сибирские регионы: к примеру, Красноярский край занял 5 место, как и по итогам последнего квартала 2023 года, а Иркутская область спустилась на одну строчку и стала девятой.

Новосибирская область расположилась на 16 позиции, с конца 2023-го потеряв два места. Следующий субъект Сибирского федерального округа упал в рейтинге еще сильнее — Томская область удостоилась лишь 24 места, при том что в конце прошлого года она была двадцатой. Кемеровская и Омская области также заметно снизили свои показатели, заняв 31 и 32 места, хотя в предыдущем выпуске рейтинга за ними были закреплены 22 и 24 строчки соответственно. Других сибирских регионов в топ-35 не оказалось.

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) — некоммерческая организация, которая специализируется на актуальных исследованиях в области политики, регионального развития и современных медиа. Главой фонда является Константин Костин. Составители рейтинга проводили оценку экономической эффективности реального сектора экономики субъектов, обеспечивающего в первую очередь благосостояние населения. К числу учитываемых при формировании рейтинга критериев относятся размер уплаченного НДС, уровень среднемесячной зарплаты по региону и совокупная прибыль предприятий и организаций за вычетом убытков.

Ранее «Континент Сибирь» публиковал рейтинг регионов СФО по валовому региональному продукту.