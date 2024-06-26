Областная прокуратура через суд добивается строительства ливневок в Новосибирске

Павел Ганьшин
 
Областная прокуратура через суд добивается строительства ливневок в Новосибирске
Фото из архива "Континента Сибирь"

Прокуратура Новосибирской области пытается в судебном порядке принудить власти Новосибирска к строительству системы ливневой канализации на нескольких улицах города. Иск соответствующего содержания находится на рассмотрении суда, сообщает надзорное ведомство.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, ведомство выявило в Новосибирске массовые нарушения законодательства о благоустройстве и безопасности дорожного движения. Их причина — отсутствие ливневой канализации на участках дорожной сети на улицах Докучаева, Промышленной, Красина, Моторной, Троллейной, Арбузова, Балтийской, Лермонтова, Каменском шоссе, а также пересечении Кропоткина и Красного проспекта.

Во время дождя отсутствие ливневок, как установили прокуроры, приводит затоплению проезжей части, создает угрозу безопасности дорожного движения и причинения имущественного вреда автовладельцам.

В целях защиты прав граждан прокуратура региона обратилась в Центральный райсуд Новосибирска с исковым заявлением: в нем надзорное ведомство требует обязать органы государственной власти и местного самоуправления принять меры к организации системы водоотведения путем обустройства новых водоотводных сооружений, а именно — ливневой канализации. По данным прокуратуры, иск находится на стадии рассмотрения.

Ранее мы сообщали, что новосибирские власти планируют ограничить использование электросамокатов в День города.

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