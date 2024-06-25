Ещё один бывший руководитель новосибирского МП «Метро МиР» стал фигурантом уголовного дела

Игорь Черных
 
Фото из архива «Континента Сибирь»

Как стало известно «Континенту Сибирь», возбуждено уголовное дело против Андрея Счастливого, который был заместителем и преемником печального известного экс-руководителя муниципального предприятия города Новосибирска «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» (МП «Метро МиР») Александра Мысика, являющегося фигурантом нескольких уголовных дел.

Напомним, что Андрей Счастливый — кадровый военный, окончил факультет спецназа ГРУ НВИ МО РФ (Новосибирск). После выхода в отставку, в июле 2022 года был назначен заместителем директора МП «Метро МиР», где до апреля 2024 года исполнял обязанности директора, так как экс-руководитель предприятия Александр Мысик находится под следствием.

По данным источников «Континента Сибирь», в июне 2024 года пятым следственным управлением Главного следственного управления Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении Андрея Счастливого по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). По версии следствия, Андрей Счастливый за вознаграждение передавал денежные средства от организаторов подпольных игровых клубов сотрудникам полиции за оказание общего покровительства незаконной деятельности и непривлечение к уголовной ответственности. Сообщается, что все участники противоправной схемы — и полицейские, и предприниматели — в настоящее время находятся под следствием.

В период проведения доследственной проверки Андрей Счастливый заключил добровольческий контракт и весной отправился в зону проведения СВО. Напомним, что федеральный закон от 24 июня 2023 года N 270-ФЗ «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в СВО» устанавливает основания освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ в период мобилизации.

Стоит отметить, что в марте 2024 года управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Новосибирской области выявило, что мэрия Новосибирска и МП «Метро МиР» находились в картельном сговоре. В мае 2024 года муниципалитет подал иск к МП «Метро МиР».

Обязанности директора «Метро МиР», по данным Rusprofile, с 18 июня 2024 года исполняет экс-глава ООО «Проектсибсервис» Вячеслав Денисенко.

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