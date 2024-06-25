Ещё один бывший руководитель новосибирского МП «Метро МиР» стал фигурантом уголовного дела

Как стало известно «Континенту Сибирь», возбуждено уголовное дело против Андрея Счастливого, который был заместителем и преемником печального известного экс-руководителя муниципального предприятия города Новосибирска «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» (МП «Метро МиР») Александра Мысика, являющегося фигурантом нескольких уголовных дел.

Напомним, что Андрей Счастливый — кадровый военный, окончил факультет спецназа ГРУ НВИ МО РФ (Новосибирск). После выхода в отставку, в июле 2022 года был назначен заместителем директора МП «Метро МиР», где до апреля 2024 года исполнял обязанности директора, так как экс-руководитель предприятия Александр Мысик находится под следствием.

По данным источников «Континента Сибирь», в июне 2024 года пятым следственным управлением Главного следственного управления Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении Андрея Счастливого по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). По версии следствия, Андрей Счастливый за вознаграждение передавал денежные средства от организаторов подпольных игровых клубов сотрудникам полиции за оказание общего покровительства незаконной деятельности и непривлечение к уголовной ответственности. Сообщается, что все участники противоправной схемы — и полицейские, и предприниматели — в настоящее время находятся под следствием.

В период проведения доследственной проверки Андрей Счастливый заключил добровольческий контракт и весной отправился в зону проведения СВО. Напомним, что федеральный закон от 24 июня 2023 года N 270-ФЗ «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в СВО» устанавливает основания освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ в период мобилизации.

Стоит отметить, что в марте 2024 года управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Новосибирской области выявило, что мэрия Новосибирска и МП «Метро МиР» находились в картельном сговоре. В мае 2024 года муниципалитет подал иск к МП «Метро МиР».

Обязанности директора «Метро МиР», по данным Rusprofile, с 18 июня 2024 года исполняет экс-глава ООО «Проектсибсервис» Вячеслав Денисенко.