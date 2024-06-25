Минприроды Новосибирской области показало, как выпрямляют реку Карасук

«Спрямление реки Карасук идет по графику», — отчиталось министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». К текстовому сообщению прилагается фото с места проведения работ.

Отмечается, что срок реализации проекта по расчистке и спрямлению русла реки Карасук вблизи сел Красная Сибирь, Кочки, Решеты и Черновка Кочковского района составляет 10 лет. К 2033 году русло реки в Кочковском районе вблизи перечисленных населенных пунктов будет спрямлено и расчищено на участке протяженностью более 19 км. В результате будет исключено затопление площади в 25 га, на которой проживают 446 человек.

Основной целью проекта является обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод и ледохода в период весеннего половодья и предотвращение затопления жилой застройки и инженерной инфраструктуры. На реализацию мероприятия из средств федерального бюджета выделено финансирование в объеме 206 млн рублей. В настоящий момент работы ведутся в рамках контрактов заключенных на 2023-2025 годы.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, на текущий момент минприроды заключен контракт с ООО Торгово-строительная компания «Сибирская крепость». Объект закупки — работы дноуглубительные, работы по удалению скальных пород и илистых отложений и прочие строительные гидротехнические работы, цена контракта — 49 млн 141 тысяча рублей. Кроме того, услуги по строительному контролю за выполнением работ обойдутся бюджету в 1 млн 60 тысяч рублей.

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