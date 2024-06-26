«Континент Сибирь» подвел итоги голосования по летним верандам Новосибирска

По итогам опроса, который проходил на сайте «Континента Сибирь» c 17 по 26 июня, первое место среди летних веранд Новосибирска заняла терраса пятизвездочного отеля Grand Autograph. Такой выбор сделали читатели издания. На втором месте оказалась веранда ресторана «На даче» в Заельцовском бору, а замыкает ТОП-3 веранда ресторана «Хлеб и нино», располагающегося в новосибирском Академгородке.

За Bar & Terrace 10Ten проголосовало 17% участников опроса. Напомним, что веранда с видом на театр оперы и балета располагается на 10 этаже пятизвездочного отеля Grand Autograph (ex-Marriott) Александра Бойко. В меню ресторана можно найти самые разные блюда, начиная от стейка рибай и филе миньон до стерляди со спаржей и кальмара в соусе лемонграсс.

Следом по списку располагается веранда ресторана «На даче» в Заельцовском бору (13%). В его меню ─ различные блюда русской кухни ─ от щучьих котлет до нельмы с кремом из брокколи.

Третье место по версии читателей «Континента Сибирь» заняла веранда ресторана «Хлеб и нино», располагающегося в новосибирском Академгородке (9%). В этом заведении можно найти традиционные блюда грузинской кухни ─ от хачапури до хинкали.

Замыкают ТОП-5 веранда ресторана «BEERMAN на Речке» Дениса Иванова на набережной Оби (9%), а также веранда кафе «Кардамон» в центре Новосибирска (7%).

Напомним, что по итогам аналогичного голосования в 2023 года на вершине рейтинга оказались веранды Lucky Pizza (расположена в коттеджном поселке Lucky Park), ресторана #СибирьСибирь Дениса Иванова, а также веранда ресторана «Лето» в ЖК «Жуковка».

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, где в Новосибирске откроется новый ресторан по франшизе Аркадия Новикова.