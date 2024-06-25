Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил обеспечить безопасность горожан в дни празднования Дня города, в том числе – ограничить использование электросамокатов в местах проведения массовых мероприятий, сообщает пресс-центр городской администрации.

Праздничные мероприятия в Новосибирске запланированы на все выходные – в субботу будет отмечаться День молодёжи, в воскресенье – 131-летие Новосибирска. Для горожан подготовлена обширная развлекательная программа с учетом интересов гостей всех возрастов, праздничные площадки будут организованы в каждом районе города. В этом году концертную программу решено составить на основе выступлений новосибирских артистов, а не приглашённых звёзд.

Глава городской администрации Максим Кудрявцев заявил: «Необходимо отработать взаимодействие с органами внутренних дел и другими задействованными структурами. Много жалоб от горожан поступает в связи с использованием электросамокатов в местах массового скопления людей. Уже отмечено несколько несчастных случаев. Прошу рассмотреть возможность ограничить движение средств индивидуальной мобильности в местах массового пребывания людей в День города». По словам градоначальника, местным властям нельзя допустить, чтобы на празднике люди получили травмы.

Ранее мы рассказывали, что на фоне жаркой погоды в Новосибирске выросло количество пожаров.