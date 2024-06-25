Как изменится ситуация на авторынке, и что будет с ценами?

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Как сильно новосибирские работодатели готовы повысить зарплату сотрудника после переквалификации?
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Группа компаний «Эталон» откроет учебный центр для студентов НГУАДИ
Директор по персоналу e2e4
Основатель новосибирского маркетингового digital-агентства Fedotov Studio
Преподаватель Гуманитарного института Новосибирского государственного университета
Старший юрист партнерства «Курсив»
CEO и соучредитель “Агентства Маркетинговых Стратегий Макс”, бизнес - наставник предпринимателей
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