Дефицит на рынке труда в сфере ИТ: как его пережить

Вопрос кадрового голода сегодня все чаще называется одним из ключевых факторов, ограничивающих развитие бизнеса. На фоне технического прогресса и растущего числа реализуемых проектов он характерен и для ИТ-рынка. Какие инструменты могут способствовать решению вопроса кадрового голода ─ в моей авторской колонке.

Нехватка специалистов на сегодня характерна для всего кадрового рынка, не только для сегмента ИТ. В 2023 году, по данным HeadHunter, российские работодатели предложили 71 000 вакансий в секторе «Информационные технологии и телеком». Хотя это число кажется внушительным, на самом деле оно на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество активных резюме, напротив, достигло 480 000, что на 11% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года.

К слову, ещё два года назад на рынке наблюдалась нехватка соискателей, несмотря на большое количество вакансий. Теперь же тенденция изменилась: вакансий стало меньше, а соискателей — больше.

Почему так много людей идут в сферу ИТ? Я считаю, что основная причина — привлекательные зарплаты. По данным блога «Хабр Карьера», медианная зарплата в сфере ИТ составляет 187 000 рублей в Москве, 150 000 рублей — в Санкт-Петербурге, в остальных регионах — 120 000 рублей.

Но несмотря на высокие зарплаты, мы все равно фиксируем дефицит кадров. На мой взгляд, это связано с тремя ключевыми причинами.

Во-первых, техническим прогрессом. Один из основных факторов — стремительное развитие информационных технологий. Технологии быстро устаревают, поэтому компаниям требуются специалисты, способные соответствовать новым требованиям.

Во-вторых, важной причиной является растущее число ИТ-проектов: каждому из них нужны свои специалисты.

В-третьих, имеется нехватка непосредственно senior и middle разработчиков. Да, резюме много, но подавляющее большинство анкет принадлежат сотрудникам, способным работать только над простыми задачами.

Еще одной тенденцией на рынке ИТ-кадров можно считать усиление конкуренции. Теперь не сотрудники борются за компании, а наоборот, компании — за специалистов. Рынок достаточно агрессивен. Помимо высоких зарплат компании предлагают бонусы, пакеты релокации, возможности удаленной работы и гибридный график.

В нашей компании мы делаем ставку на специалистов разного уровня. У нас внедрена система наставничества, мы также готовы предложить различные форматы сотрудничества — удаленный, гибридный форматы работы. Рынок меняется, и мы подстраиваемся под его тренды.

Дело в том, что на сегодня e2e4 — одна из крупнейших за Уралом сеть магазинов компьютерной и цифровой техники. Помимо продажи техники мы занимаемся подбором для заказчиков сложных технических решений, их сборкой. Кроме того, у нас внедрены собственные ИТ-решения, которые нуждаются в поддержке и доработке. Поэтому безусловно кадровый вопрос для нас очень важен.

Где мы ищем специалистов? Это традиционные методы поиска через большие биржи, специализированные порталы, выкладываем вакансии на своем сайте и в соцсетях, а также мы рассматриваем и совсем молодых специалистов — выпускников ВУЗов. При этом мы не ограничиваем географию поиска.

Удаленная работа помогает не только набирать талантливых сотрудников, но и удерживать их. Так, наши специалисты могут спокойно совершать длительные поездки, а то и вовсе переезды в другие города, сохраняя за собой рабочее место.

Сейчас в е2е4 трудятся около пятидесяти ИТ-сотрудников. Сегодня важно быть гибкими, готовы идти навстречу будущим сотрудникам. Наш основной приоритет ─ удерживать опытных сотрудников. Для этого мы регулярно совершенствуем систему мотивации, и она доказывает свою эффективность — все больше работников предпочитают оставаться у нас. Поэтому для успешного решения кадрового голода важно создавать для сотрудников условия, при которых им было бы нецелесообразно менять место работы. Если каждая компания будет уделять пристальное внимание инструментам мотивации, то это внесет значительный вклад в общую ситуацию на рынке труда в сфере ИТ.