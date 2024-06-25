Новосибирский государственный университет (НГУ) будет сотрудничать со школой при Шаолиньском монастыре в Китае. Вероятно, уже в следующем году группа новосибирских студентов поедет в знаменитый монастырь постигать азы кунг-фу.

В официальном телеграм-канале Новосибирского государственного университета (НГУ) появилась информация о планах учебного заведения развивать сотрудничество с монастырем Шаолинь, а точнее с действующей при нем школе восточных единоборств. Информация сопровождается фотографией ректора вуза Михаила Федорука с подарком из Шаолиньского монастыря — мечом, который ректор недавно получил от китайских партнеров в знак признательности и дружбы.

По информации телеграм-канала, во время одной из последних поездок в Китай делегация НГУ посетила Шаолиньский монастырь и среднюю общеобразовательную школу при монастыре. Директор школы, монах Лю Хэлун подарил Михаилу Федоруку изготовленный по заказу меч. На днях ценный подарок доставили в Новосибирск.

По словам начальника управления экспорта образования НГУ Евгения Сагайдака, не исключено, что уже в следующем году первые ученики физматшколы НГУ (СУНЦ) поедут в Шаолиньский монастырь постигать мастерство кунг-фу. А ученики средней образовательной школы при монастыре приедут в Новосибирск учить математику, физику, химию и биологию. О запуске такой программы обмена уже есть предварительная договоренность между двумя учебными учреждениями.

Также накануне стало известно, что федеральный застройщик ГК «Эталон» заключил соглашение о сотрудничестве с Новосибирским государственным университетом архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова (НГУАДИ).