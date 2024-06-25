На прошедшем 25 июня заседании правительства республики Алтай временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Турчак объявил о кадровых изменениях и новом формате доступности заседаний.

В республике Алтай больше не будет первого зампредседателя правительства: как сообщил в своем ТГ-канале Андрей Турчак, занимавший эту должность Виталий Малахов сегодня написал заявление о сложении полномочий, а сама должность упразднена. Со своего поста ушел также министр экономического развития Вячеслав Тупикин: его место займет Александр Прокопьев, который ради этого сдаст мандат депутата Госдумы РФ. Прокопьев будет совмещать эту должность с еще одним постом — заместителя председателя алтайского правительства. Напомним, что Александр Прокопьев является сыном Ларисы Прокопьевой, которой принадлежит производитель биологически активных добавок — компания «Эвалар».

Еще одной новостью стало назначение на аналогичный пост зампреда республиканского правительства Антона Черникова, который также параллельно возглавит министерство регионального развития, руководителем которого уже был.

В ведении новых зампредов окажется широкий спектр вопросов: Александр Прокопьев будет отвечать за экономический блок: минэкономразвития, минтуризма, минсельхоз, минприроды, Комитет ветеринарии и Комитет по охране объектов животного мира. Антон Черников, в свою очередь, начнет курировать вопросы дорожного хозяйства, строительства, ЖКХ, энергетики, транспорта, развития муниципалитетов, координировать работу Комитетов по тарифам, контролю и ГОЧС.

Кроме этого, заседание правительства республики впервые транслировалось онлайн. Андрей Турчак в своем посте заявил, что «теперь так будет всегда». По его словам, жители региона должны видеть, как работают органы власти и какие ими принимаются решения.

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