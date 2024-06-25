В Новосибирске растёт количество пожаров, сообщают городские власти. За прошедшую неделю, с 17 по 23 июня, в городе произошло 63 возгорания. Специалисты отмечают рост количества инцидентов в многоквартирных домах, увеличение случаев возгораний автомобилей, горения мусора, сухой травы и тополиного пуха.

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска, 11 пожаров на прошлой неделе случилось в жилом секторе, один – в нежилом, семь – в автомобилях.

40 случаев из 44 прочих пришлось на долю сухой травы, мусора и тополиного пуха. Один новосибирец получил отравление продуктами горения в результате пожара в многоквартирном доме.

Причиной большинства случаев пожаров стало неосторожное обращение граждан с огнем. Горожан просят соблюдать правила пожарной безопасности и быть особенно аккуратными с согнем в жаркую и сухую погоду.

Ранее мы сообщали, что с новосибирца взыскали более миллиона рублей за фиктивную постановку иностранцев на учет.