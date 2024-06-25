Исследовательский центр Зарплаты.ру провел опрос среди новосибирских руководителей компаний и начальников отделов и выяснил, какой бюджет они готовы потратить на обучение сотрудников, а также на сколько может повыситься заработок работников, прошедших переквалификацию.

Опрос показал, что развивать навыки своим сотрудникам помогают 95% организаций. В основном (70%) они организовывают обучение в компании, также оплачивают курсы и поездки на обучающие мероприятия (18%) и выделяют бюджет на обучение отличившемуся сотруднику (12%).

Больше трети (35%) респондентов-работодателей заявили, что готовы потратить на дообучение сотрудника от 10 до 30 тысяч рублей. Чуть меньше четверти участников опроса согласны выделить на это уже вдвое большую сумму — до 60 тысяч рублей. 15% опрошенных оплатили бы повышение квалификации не дороже 10 тысяч рублей, 11% могут позволить себе потратить на это 60-80 тысяч, еще 6% участников опроса готовы оплатить курсы стоимостью до 90 тысяч рублей, а самых щедрых респондентов, согласных потратить на профессиональное обучение и переквалификацию работника свыше 100 тысяч рублей, набралось 9% от общего числа.

80% работодателей готовы отправить своих сотрудников на переквалификацию, поскольку считают это необходимым, так как профессии трансформируются. Однако 20% опрошенных к этому не готовы и считают, что не нужно перегружать сотрудников – у них достаточно своих задач. Среди курсов, на которые бы отправили работодатели сотрудников для повышения квалификации лидирующие позиции занимают информационные технологии, управление проектами и менеджмент.

Респонденты отмечают, что готовы повышать зарплату сотрудникам при наличии полезных навыков: если эти навыки принесут пользу компании (70%) и если они действительно необходимы для сотрудника (30%). Если сотрудник пройдет переквалификацию, то работодатели готовы повысить ему зарплату: от 5% до 20% – так отметили 65% респондентов, до 5% – 17% респондентов, от 20 до 40% – 15% респондентов, от 40% до 60% – 2% респондентов, а дать прибавку в 60% и более – оказался согласен всего 1% опрошенных.

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