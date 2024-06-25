Как сильно новосибирские работодатели готовы повысить зарплату сотрудника после переквалификации?

Павел Ганьшин
 
Насколько новосибирские работодатели готовы повысить зарплату сотрудника после переквалификации?
Изображение от freepik

Исследовательский центр Зарплаты.ру провел опрос среди новосибирских руководителей компаний и начальников отделов и выяснил, какой бюджет они готовы потратить на обучение сотрудников, а также на сколько может повыситься заработок работников, прошедших переквалификацию.

Опрос показал, что развивать навыки своим сотрудникам помогают 95% организаций. В основном (70%) они организовывают обучение в компании, также оплачивают курсы и поездки на обучающие мероприятия (18%) и выделяют бюджет на обучение отличившемуся сотруднику (12%).

Больше трети (35%) респондентов-работодателей заявили, что готовы потратить на дообучение сотрудника от 10 до 30 тысяч рублей. Чуть меньше четверти участников опроса согласны выделить на это уже вдвое большую сумму — до 60 тысяч рублей. 15% опрошенных оплатили бы повышение квалификации не дороже 10 тысяч рублей, 11% могут позволить себе потратить на это 60-80 тысяч, еще 6% участников опроса готовы оплатить курсы стоимостью до 90 тысяч рублей, а самых щедрых респондентов, согласных потратить на профессиональное обучение и переквалификацию работника свыше 100 тысяч рублей, набралось 9% от общего числа.

80% работодателей готовы отправить своих сотрудников на переквалификацию, поскольку считают это необходимым, так как профессии трансформируются. Однако 20% опрошенных к этому не готовы и считают, что не нужно перегружать сотрудников – у них достаточно своих задач. Среди курсов, на которые бы отправили работодатели сотрудников для повышения квалификации лидирующие позиции занимают информационные технологии, управление проектами и менеджмент.

Респонденты отмечают, что готовы повышать зарплату сотрудникам при наличии полезных навыков: если эти навыки принесут пользу компании (70%) и если они действительно необходимы для сотрудника (30%). Если сотрудник пройдет переквалификацию, то работодатели готовы повысить ему зарплату: от 5% до 20% – так отметили 65% респондентов, до 5% – 17% респондентов, от 20 до 40% – 15% респондентов, от 40% до 60% – 2% респондентов, а дать прибавку в 60% и более – оказался согласен всего 1% опрошенных.

Ранее мы рассказывали, что малый бизнес открыл в Новосибирской области на 81% больше вакансий, чем годом ранее.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  