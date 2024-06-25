Комиссия по этике Законодательного собрания Красноярского края соберется для рассмотрения ситуации с вице-спикером регионального парламента Андреем Новаком. Последний недавно стал фигурантом уголовного дела об истязании и угрозе убийством.

Рабочие перспективы депутата красноярского Заксобрания Андрея Новака будут определены комиссией по этике, сообщил в ТГ-канале «Парламент на Енисее» председатель Законодательного собрания Красноярского края Алексей Додатко. «То, в чем обвиняют Андрея Новака, не связано с его депутатской деятельностью. Но в случае доказательства его вины, он понесёт наказание по всей строгости закона. Отношение к таким действиям может быть только одно — полное неприятие», — заявил спикер. По его словам, конкретную форму парламентской реакции на эту ситуацию и определит комиссия по этике, которая должна собраться «в ближайшие дни».

Зампредседателя Заксобрания Красноярского края и глава регионального отделения партии КПРФ Андрей Новак стал фигурантом дела в конце прошлой недели. За некоторое время до этого региональное Следственное управление сообщило о проведении проверки в его отношении. По данным следственных органов, Новаку инкриминируют угрозы убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ) и истязание (ч. 1 ст. 117 УК РФ) его сожительницы. По предварительной версии, депутат во время бытового конфликта в середине июня избил женщину и угрожал ее жизни.

Андрей Новак является депутатом красноярского Заксобрания с 2015 года. На губернаторских выборах 2023 года КПРФ выдвигала его кандидатуру на пост главы Красноярского края, за Новака отдали свои голоса 5,99% избирателей.

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