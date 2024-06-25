Новосибирский хоккеист Владимир Тарасенко во второй раз выиграл Кубок Стэнли

Воспитанник новосибирского хоккея с шайбой, 32-летний нападающий Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) Владимир Тарасенко, с 6 марта этого года выступающий за американский клуб «Флорида Пантерз», вновь стал обладателем главного трофея профессионального хоккея. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Утром 25 июня 2024 года (по новосибирскому времени) Владимир Тарасенко в составе клуба «Флорида Пантерз» из американского города Санрайз одержал победу в седьмом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли-2024. Решающая игра против команды «Эдмонтон Ойлерз», завершившаяся со счётом 2:1, подвела итог одной из самых драматичных финальных серий за всю историю НХЛ. Хоккеисты «Флориды Пантерз», выиграв в серии до четырех побед первые три матча, проиграли в трёх последующих и, всё-таки, вырвали итоговую победу — 4:3 в серии.

Владимир Тарасенко провел на льду в финальном матче 14 минут 28 секунд, нанёс два броска в створ ворот, но результативными действиями не отметился. Всего в этом розыгрыше Кубка Стэнли воспитанник новосибирского хоккея провел 24 игры, забил 5 шайб и сделал 4 голевых передачи.

Ранее “Континент Сибирь” рассказал, как воспитанник ХК «Сибирь» Владимир Тарасенко привез в Новосибирск главный приз НХЛ – Кубок Стэнли, завоеванный им в составе американской команды «Сент-Луис Блюз».