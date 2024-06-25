В связи с высокими температурами воздуха в регионах присутствия Красноярской железной дороги (КрасЖД) – Красноярском крае, Хакасии, а также в части Кемеровской и Иркутской областей – для обеспечения безопасности движения поездов все службы магистрали переведены на особый режим, сообщает пресс-служба организации.

Введение особого режима обусловлено высокой температурой воздуха — в частности, на территории Красноярского края установилась жара выше +30 по Цельсию. По данным железнодорожников, сейчас под особым контролем находятся те районы, где за последние сутки дневные температуры воздуха превысили 35 градусов. На Транссибирском участке КрасЖД это станции и перегоны, расположенные в Емельяновском, Козульском, Ачинском, Канском районах Красноярского края. На Южном ходу магистрали – в Манском, Курагинском, Минусинском районах края, а также Усть-Абаканском и Аскизском районах Хакасии.

Длительная жара может негативно сказаться на состоянии рельсов и привести к их деформации — поэтому за состоянием железнодорожного полотна ведут круглосуточное наблюдение путевые бригады. Дополнительно к этому проводится ультразвуковая дефектоскопия специальной измерительной техникой.

Проведение всех ремонтных работ на время экстремальной жары сдвинуто на ранние утренние часы — путейцы приступают к задаче в районе четырех часов утра и выполняют ее, пока температура воздуха остается приемлемой. Дополнительно к этому, на некоторых участках в целях безопасности скорость движения поездов может быть ограничена до 40 км/ч.

Аномальная жара накрыла сразу несколько сибирских регионов: ранее мы сообщали, что на текущей неделе температура воздуха в Новосибирской области, согласно прогнозам, ежедневно будет достигать +32 по Цельсию и выше.