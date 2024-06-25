Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, выяснили, в каких специалистах нуждается больше всего малый бизнес в Новосибирской области. По данным исследования, компании этого сектора в 2024 году открыли заметно больше вакансий.

В начале этого года компании малого бизнеса в России открыли на 35% больше вакансий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в Новосибирской области количество вакансий от таких компаний практический удвоилось (+81%), показывают данные аналитики.

Лидером по числу открытых вакансий малого бизнеса стала Москва – на нее приходится почти каждое третье (29%) предложение работы. На втором месте – Санкт-Петербург (каждая десятая вакансия от малого бизнеса), следом идут Краснодарский край, Свердловская и Московская области. Новосибирская область находится в этом списке на 7-м месте, и на нее приходится 3% от всех вакансий от компаний из малого бизнеса, открытых в стране за данный период.

Работодатели малого бизнеса чаще всего искали рабочий персонал и менеджеров по продажам – по 20% вакансий в каждой категории, строителей и специалистов на производство – по 15% вакансий, а также водителей и курьеров (13%). В прошлом году тройка лидеров выглядела иначе: на первом месте были «Продажи, сервисное обслуживание», на втором – «Рабочий персонал», на третьем – «Производство, сервисное обслуживание». Заметный рост спроса у малого бизнеса наблюдается на системных администраторов (+ 176% вакансий год к году), на мастеров по ремонту оборудования – на 134%, и на механиков – на 103%.

Средняя предлагаемая зарплата в компаниях малого бизнеса весной 2024 года составила 70,8 тыс. рублей, что на 21% выше, чем в прошлом году. В Новосибирской области зарплатные предложения находятся на уровне 65,9 тыс. рублей, и по сравнению с прошлым годом они выросли на 24%.

Любопытно, что самый высокий рост спроса на персонал показывают компании из малого бизнеса, которые оказывают услуги другим компаниям (от безопасности, охранной деятельности до экологического обслуживания, водоочистки, утилизации отходов и контроля качества, экспертизы, испытаний и сертификации) (7%), а также частные строительные компании (6%) и небольшие ИТ-стартапы (5%). При этом в 45% вакансий, опубликованных компаниями малого бизнеса весной 2024 года, отрасль не указана.

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