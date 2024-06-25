По иску прокурора с жителя Новосибирской области в доход государства было взыскано более миллиона рублей. Как сообщает региональная прокуратура, фигурант незаконно получил их за фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан.

Прокуратура Октябрьского района Новосибирска установила, что горожанин фиктивно поставил на учет по месту своей регистрации 69 иностранцев. За оказанные услуги он получил денежное вознаграждение в сумме более 1,1 млн рублей, что было доказано в ходе расследования уголовного дела по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в России).

Районным прокурором к лицу, совершившему преступление, были предъявлены исковые требования о взыскании с него в доход государства незаконно полученных денежных средств. Суд поддержал требования обвинителя и постановил взыскать с фигуранта свыше 1,1 миллиона рублей, а так же назначил последнему судебный штраф в 200 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что в новосибирском аэропорту у иностранца изъяли более тысячи незадекларированных таблеток.