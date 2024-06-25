«Континент Сибирь» собрал и представил в графиках последние годовые данные валового регионального продукта (ВРП) территорий Сибирского федерального округа. Это ключевые показатели развития региональной экономики — то, что наглядно демонстрирует качество и эффективности работы команд глав регионов.

«Континент Сибирь» представляет новый ежегодный рейтинг территорий СФО по объему валового регионального продукта за предыдущий год. Официальные показатели ВРП по итогам 2023-го Росстат опубликует только в 2025-м, но по запросу издания территориальные минэкономразвития поделились оценочными и прогнозными данными. К моменту публикации материала «Континент Сибирь» все еще не получил от министерства экономического развития и промышленности Тывы ответ на свежие редакционные запросы. В предыдущие пять лет сотрудники ведомства и пресс-службы не реагировали на официальные письма издания, в июне 2024 года структура пока ограничилась сообщением, что послание «зарегистрировано».

Валовой региональный продукт (ВРП) — важнейший индикатор развития субъекта РФ. Он представляет собой валовую добавленную стоимость, создаваемую резидентами региона. По сути — это общая оценка результата работы всей экономики на территории. ВРП — один из барометров уровня жизни в отдельном субъекте РФ. От его объёмов напрямую зависит размер налоговой базы: чем выше валовой региональный продукт, тем больше средств территория может направить на социальные программы. Обеспечение социальной стабильности — одна из приоритетных политических задач местной власти. Особенно сейчас, во время специальной военной операции и общественной и экономической мобилизации, которые влияют на настроения населения. ВРП — это не только локальная история. В цифры пристально всматривается и федеральный центр: в сумме ВРП каждого отдельного региона образуют общий валовой внутренний продукт (ВВП) страны.

Красноярский край — традиционный экономический лидер Сибирского федерального округа. Он находится на первом месте в СФО по объему отгруженных промышленных товаров, строительных работ, инвестициям в основной капитал. Это один из богатейших регионов страны. По итогам 2022 года в десятку субъектов РФ с самым значительным ВРП попала еще и Иркутская область, что выбивается из разряда привычных явлений. Тогда как Красноярский край из года в год находится в топе по ВРП в России. Повлияют ли на это нынешние экономические и политические реалии, увидим в сводке Росстата в следующем году.

Ранее «Континент Сибирь» обращал внимание, что, несмотря на лидерство в СФО в отгрузке промышленных товаров, в 2023-м в Красноярском крае упали объемы промпроизводства. Причем, больше, чем у соседей — минус 5,6%. Отрицательная динамика задела Кузбасс (минус 2,1%), Тыву (минус 2,8%) и Иркутскую область (минус 3%). Новосибирскстат констатирует, что СФО в 2023-м выбился из общероссийского стандарта: в целом по стране индекс объемов промпроизводства рос (плюс 3,5%), а в СФО шел вниз (минус 1,4%).

Действующие с начала 2022 года санкции против России ставят в уязвимое положение экспортно-ориентированные отрасли. Так, негативная динамика наблюдается в значимом для Красноярского края сегменте обработки древесины (минус 8,6%). Причина — сокращение объема производства пиломатериалов на 7,0%. «На фоне сокращения рынка сбыта, в том числе, из-за невозможности экспорта в европейские страны сократился на 44,5 % выпуск топливных гранул (пеллет), а также фанеры — на 16,9 %», — отвечает на вопросы «Континента Сибирь» заместитель министра экономики Красноярского края Анастасия Зимина.

Однако на ситуацию в промсекторе действуют не только западные ограничения по отношению к России. «Большинству предприятий Красноярского края удалось адаптировать хозяйственную деятельность к изменившимся экономическим условиям, отладить схемы поставок материалов, комплектующих и оборудования, выработать оптимальные логистические схемы перевозки грузов. На развитие промышленного сектора в отчетном году оказали влияние ограничивающие факторы, имеющие в большей степени временный характер и не являющиеся прямым следствием санкций, — поясняет «Континенту Сибирь» Анастасия Зимина. — На результаты деятельности предприятий промышленной сферы с учетом структуры экономики традиционно повлияла деятельность в секторе добычи нефти и металлургии. На результаты деятельности предприятий промышленной сферы с учетом структуры экономики традиционно повлияла деятельность в секторе добычи нефти и металлургии. В добывающем секторе отмечается сокращение объема добычи нефти в условиях естественной выработки запасов отдельных месторождений и влияния на деятельность компаний принятых ограничений сделки ОПЕК+, действие которой продлено на период 2024 года».

Добровольное сокращение добычи нефти задевает Томскую область (минус 2,4% в добыче полезных ископаемых) и Хакасию (минус 5,4% в добыче полезных ископаемых. «Отгрузка угольной продукции на экспорт в западном направлении нерентабельна ввиду высокой стоимости транспортно-логистических затрат, связанных с индексацией грузовых железнодорожных тарифов и отменой специальных тарифов на порожний пробег инновационных вагонов, а также отмены понижающих коэффициентов на экспортные перевозки энергетического угля до конца 2024 года. При этом также отмечаются низкие темпы отгрузки угля на экспорт в восточном направлении», — следует из ответа «Континенту Сибирь», подписанного исполняющей обязанности министра экономического развития Хакасии Людмилой Халтановой. Ведомство добавляет, что и в 2024 году добыча полезных ископаемых остается наиболее уязвимой отраслью.

В Иркутской области также объем промышленного производства по итогам 2023 года снизился на 3%. Дело не только в сокращении на 6% добычи нефти и газового конденсата в связи с обязательствами в рамках добровольного договора между участниками ОПЕК+. Серьезные проблемы создают низкая пропускная способность восточного полигона железных дорог, падение поставок продукции на экспорт и сокращение поставок лекарств по договорам заказчиков после спада COVID-19, — отмечают в ответе на запрос «Континента Сибирь» эксперты министерства экономического развития и промышленности Иркутской области.

Замминистра Красноярского края Анастасия Зимина добавляет, что на территории снизилось сельхозпроизводство на 3,6%, но в рассматриваемом случае стоит учитывать рекордные урожаи зерновых культур прошлого года: «Снижение характерно для страны в целом — значение краевых показателей составило минус 4,8% к 2022 году, в Сибирском Федеральном округе — минус 11,8%, в целом по России — минус 1,1%».

Рейтинг регионов СФО по ВРП не меняется уже два года. До 2021-го одну и ту же позицию в топ-3 сохранял только лидер, то есть Красноярский край, остальные территории время от времени менялись местами. Так, Новосибирская область выпала из «тройки» после первого пандемийного года (2020-го) и до сих пор не вернула прежнее положение.

Эксперты минэкономразвития Новосибирской области, отвечая на вопросы «Континента Сибирь» о позициях региона на фоне соседей по СФО отмечают, что территория занимает ведущее положение по таким видам экономической деятельности как торговля (16,8%), транспортировка и хранение (11,2%), профессиональная, научная и техническая (6,4%) деятельность, деятельность в области информации и связи (4,1%). «Также в структуре ВРП Новосибирской области довольно высока доля деятельности по операциям с недвижимым имуществом (12,4%)», — добавляют в министерстве.

Стоит отметить, что Новосибирская область в 2023 году была первой в СФО по приросту промышленного производства.

В год начала СВО Кемеровская область по динамике ВРП отставала от своих соседей, а к концу 2023 года по приросту экономики вышла на второе место в СФО. «Учитывая, что регион обеспечивает почти половину всей добычи угля в стране, в прошедшем году Кузбасс выдал на-гора около 2,5% всей мировой добычи угля. По темпам роста оборота розничной торговли регион занял первое место в СФО и десятое — в России. Серьезный приток инвестиций в экономику Кузбасса позволил региону сохранить третье место среди сибирских регионов и 21-е в стране по значению показателя в денежном выражении», — рассказали «Континенту Сибирь» в минэкономразвития Кузбасса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ



КОНСТАНТИН ПЫТЧЕНКО, министр экономического развития Кемеровской области:

— Россия обеспечивает более 5% всей мировой добычи угля, а Кузбасс дает почти половину всего добытого угля в стране. Получается, что на долю региона приходится около 2,5% всей мировой добычи угля. Кузбасс ведет внешнеторговые операции более чем с сотней зарубежных стран. Региональная экономика глубоко интегрирована в мировые рынки. Поэтому любые колебания на рынках сбыта угля так или иначе сказываются на динамике ВРП Кузбасса. В связи с этим важнейшей целью стратегического развития региона является диверсификация экономики, снижение зависимости от сырьевого сектора и развитие неугольных отраслей. В Кузбассе созданы четыре территории опережающего развития: Юрга, Анжеро-Судженск, Новокузнецк и Прокопьевск, а также особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Кузбасс». Это хороший задел по созданию инфраструктуры для развития отраслей, не связанных с добычей угля.

В рамках реализации инвестиционных проектов по плану диверсификации кузбасской экономики за 2021-2023 гг. суммарно было привлечено свыше 62 млрд рублей капитальных вложений в такие отрасли, как обработка древесины, производство бумаги и картона, выпуск химических веществ, производство строительных материалов, а также в развитие машиностроения и сельского хозяйства.

Хороший рост объемов производства в 2023 году продемонстрировали именно машиностроение и химия. В Кузбассе создан первый промышленный технопарк — межрегиональный кластер «КЭМЗ», в который входят предприятия Кузбасса, Ясиноватский машиностроительный завод из ДНР и предприятия Томской области. Эта инновационная площадка, оснащенная современным оборудованием и технологическими сервисами, сегодня задаёт вектор развития кузбасскому машиностроению, энергетике, горнорудной и агропромышленному комплексу.

На шахтах в Кузбассе запускаются новые лавы, внедряется новое оборудование. Реализуются экологические проекты. В 2023 году запущена в эксплуатацию обогатительная фабрика шахты «Сибирская» проектной мощностью 6 млн тонн в год, создано 500 новых профильных рабочих мест. На Калтанском угольном разрезе компании «Кузбассразрезуголь» появилась новая железнодорожная станция Юрково. Это позволит вдвое увеличить объём погрузки угля. Объем инвестиций в проект составил почти 12 млрд рублей.

АННА НЕГОДУЙКО, министр экономики Омской области:

— Экономика Омской области демонстрирует постепенный рост. В 2023 году прогнозируем рост ВРП до 2%, в 2024 году — более чем на 2 %. Такой прогноз обусловлен, прежде всего, привлекательностью региона для инвестиций в сферах логистики и производственном секторе. На территории Омской области бизнесу зачастую выгодно создавать предприятия и выстраивать кооперационные цепочки с действующими организациями, для этого реализуются кластерная политика.

Кроме того, Омская область привлекательна для проектов в сферах туризма, спорта, благоустройства. Аграрный сектор вносит значительный вклад и дает импульс развитию производств, сырьевой базы, а также, наряду с промышленностью, позволяет выстраивать внешнеэкономические связи бизнесу. Важным направлением, набирающим темпы роста, нужно отметить — логистические проекты, которые масштабируются в Омской области, способствуя созданию условий для торговли и производителей.

ОЛЬГА ХРИПУНОВА, Исполняющая обязанности начальника департамента экономики администрации Томской области:

— На стабильную динамику ВРП региона оказало влияние устойчивое развитие обрабатывающих производств, сферы строительства, потребительского рынка. Позитивные тренды отмечались в сферах электронной промышленности, производства компьютеров, машиностроении. Кроме того, положительная динамика зафиксирована в розничной торговле (110,5%), платных услугах (100,7%), общепите (128,6%).

Негативные процессы, характерные также и для российской экономики, были связаны с санкционным давлением и, как следствие, логистическими ограничениями, недостатком импортного сырья и комплектующих.

НАДЕЖДА КУЗЬМИНА, начальник управления стратегического планирования и проектной деятельности министерства экономического развития Алтайского края:

— В 2023 году в условиях неослабевающего влияния негативных внешних факторов обеспечено поступательное развитие экономики и социальной сферы. Интенсивно продолжила развиваться отрасль туризма, являющаяся драйвером дополнительного роста экономики. Поток туристов растет ежегодно, в прошлом году значение этого показателя достигло 2,3 миллиона человек. Особое внимание в регионе уделяется вопросам расширения номерного фонда, в том числе путем развития крупных инвестиционных площадок с господдержкой, привлечения туристов и увеличения продолжительности их пребывания в регионе. В целом до конца года оцениваем сохранение положительной динамики в основных сферах экономики.