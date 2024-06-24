24 июня стало известно, что главным подрядчиком строительства школы в микрорайоне Клюквенный Новосибирска стало ООО ПКФ «АГРОСЕРВИС». Здание обойдется бюджету в 1,9 млрд рублей.

АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» подвело итоги конкурса по выбору подрядчика на разработку проектной документации и строительство школы на 1100 мест в Новосибирске. Новое здание расположится на территории микрорайона Клюквенный (ул. Подневича) в Калининском районе Новосибирска.

В конкурсе приняли участие три компании: ООО «СМРСТРОЙ», АО «БСТ», ООО ПКФ «АГРОСЕРВИС». Победителем стала последняя фирма — она предложила построить школу за меньшее количество дней, чем другие участники торгов. Работы планируется закончить до 31 марта 2027 года. Стоимость контракта составит 1,9 млрд рублей.

По данным Rusprofile, ООО ПКФ «АГРОСЕРВИС» зарегистрировано в 1992 году в Новосибирске. Генеральным директором с марта 2022 года является Светлана Григорьева. Единственный собственник — Сергей Григорьев, который в 2023 году получил условный срок за мошенничество при капитальном ремонте дома. Выручка компании в 2023 году составила 2,1 млрд рублей, прибыль — 197 млн рублей.

Согласно проекту, общая площадь проекта — 20 тысяч квадратных метров. Само здание школы будет иметь 4 этажа, хозяйствующие объекты, спортивный стадион, футбольное поле и круговую беговую дорожку, несколько площадок для отдыха и др.

«В здании выделят площади для мастерских по обработке металла и дерева, технологии, кабинетов домоводства, изобразительного искусства и черчения, лаборантских по биологии, химии и др. Планируемая наполняемость актового зала – 540 мест. В школе также будет два спортивных зала», — уточняет АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области».

Напомним, что ранее началось строительство теплосетей для микрорайона Клюквенный.