В Новосибирске выставили на продажу комплекс готовых бизнесов с пивзаводом за 150 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте «Альтера Инвест».

В объявлении указано, что комплекс, расположенный в Дзержинском районе Новосибирска, включает в себя пивной завод на 800 квадратных метров, гостиницу на 21 номер (5 га земли), 2 газели, кур, арендованный магазин разливного пива и др.

Стоимость объекта 150 млн рублей, а заявленная чистая прибыль составляет 6,4 млн рублей в месяц. Окупаемость, по данным продавца, 24 месяца. Как утверждает представитель собственника, продажа бизнеса связана с переездом владельца в другой город или страну.

Напомним, что ранее в Новосибирске принято решение оставить землю под спорткомплекс в Родниках.