В новосибирском метро откроют выставку архивных и современных фотографий, которая наглядно покажет, какие изменения претерпел правый берег города, сообщает пресс-центр мэрии.

По данным городской администрации, 27 июня в 10:00 на станции метро «Площадь им. Ленина» состоится открытие выставки Новосибирского городского архива «Фундамент для мегаполиса: о ликвидации оврагов в Новосибирске».

Пресс-центр мэрии сообщает, что в фотовыставке отражена информация об уникальном периоде замыва оврагов в шестидесятых — восьмидесятых годах прошлого века на территории Новосибирска. Архивные фотографии изменившихся до неузнаваемости территорий размещены вместе с современными городскими пейзажами, что позволяет оценить важность описываемых инженерных мероприятий для роста и развития города.

Выставка расположится по правой стороне входа №1 на станцию «Площадь Ленина» — со стороны Центробанка.

Ранее мы рассказывали, что балетная труппа НОВАТа выступит на сцене Большого театра.