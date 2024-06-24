Крупный федеральный застройщик ГК «Эталон» заключил соглашение с Новосибирским государственным университетом архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова (НГУАДИ). Первым совместным проектом вуза и компании станет обучение студентов технологии модульного стального строительства.

В минувшую пятницу, 21 июня, в Новосибирске заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве между НГУАДИ им. А.Д. Крячкова, Группой «Эталон» и благотворительным фондом «Система». Документ подписали в день открытия трёхдневного Социокультурного фестиваля «Система ФЕСТ». Помимо экологической и культурной составляющих, задача фестиваля — создание пространства для общения бизнеса и учреждений образования.

Результатом трехстороннего соглашения станет создание Учебного центра «Эталон-НГУАДИ». На его базе студенты смогут не только знакомиться с современным технологиями, применяемыми строительной компанией, но и принимать участие в ее проектах, а в дальнейшем, возможно, и обрести своего первого работодателя в лице ГК «Эталон».

По словам директора по управлению персоналом ГК «Эталон» Екатерины Некрасовой, у компании есть прямая заинтересованность во взаимодействии с вузом, учитывая сложившийся на сегодня дефицит кадров в строительной отрасли.

«Нам важно работать с высшей школой и средними специальными учебными заведениями (ссузами), чтобы привлекать новые кадры в нашу компанию и, в целом, заполнять отрасль квалифицированными кадрами. Будем растить, учить и вовлекать молодых людей в проекты жилищного строительства, которые реализует компания. Обучать современным программам проектирования, новым технологиям, которые мы используем, в том числе – информационному моделированию. То есть всему, что позволяет снизить сроки и увеличить качество проектирования и строительства жилых домов», — сообщила Екатерина Некрасова.

В настоящее время в компании уже разрабатывается система наставничества и стипендиальная программа, чтобы повысить заинтересованность со стороны ребят. А прошедшим подготовку будущем выпускникам вуза ГК «Эталон» сможет предложить должности дизайнеров, архитекторов, проектировщиков, специалистов по концептуальной планировке и благоустройству.

В свою очередь, руководство вуза настроено на то, чтобы наращивать взаимодействие с индустриальным партнером.

«Для нас важно обеспечить целевую подготовку, синхронизировать запросы рынка труда с персональными возможностями и ожиданиями наших выпускников. Для этого мы сейчас заключаем соглашение об индустриальных партнерствах с профильными серьезными компаниями, которые зарекомендовали себя на рынке, имеют хорошую репутацию и добрую волю обеспечивать начинающим специалистам мягкое вхождение в профессию, ─ рассказала ректор НГУАДИ им. А.Д. Крячкова Наталья Багрова. ─ Нужно со студенческой скамьи включать ребят в работу отрасли, чтобы в будущем они остались в профессии, в нашем регионе и были довольны своим трудом и востребованностью».

Первым пилотным проектом Учебного центра «Эталон-НГУАДИ» станет обучение студентов технологии модульного стального строительства. Преподавателями и наставниками для ребят станут сотрудники ГК «Эталон» — конструкторы, специалисты ТИМ (технологии информационного моделирования), архитекторы. В пилотной группе пройдут обучение первые 15 студентов, в дальнейшем проект планируется масштабировать.

Напомним, что «Эталон» осуществляет строительство жилого комплекса «Счастья в Кольцово».