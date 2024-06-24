Региональное отделение партии «Справедливая Россия — За Правду» назвало своего кандидата в депутаты Законодательного собрания Новосибирской области на осенних выборах. Им стал бывший глава поселка Мошково, а ныне — руководитель фракции СРЗП в мошковском Совете депутатов Николай Завалишин.

Как уже было сказано, Николай Завалишин возглавляет фракцию СРЗП в Совете депутатов Мошковского района и районную ячейку справедливороссов, а также входит состав Совета регионального отделения СРЗП в Новосибирской области. 24 июня Совет Новосибирского реготделения партии единогласно одобрил его кандидатуру для участия в дополнительных выборах в областное Заксобрание по одномандатному избирательному округу № 3 (Северный и Куйбышевский районы области), которые состоятся в сентябре текущего года.

Пресс-служба регионального отделения СРЗП сообщает, что Завалишин также курирует развитие в районах области проектов «Домашний мастер» (бесплатная помощь в быту семьям участников СВО, инвалидам, пенсионерам и матерям-одиночкам) и «Школа активного долголетия» (организация обучения и активного отдыха для пенсионеров).

Николай Завалишин — уроженец села Николаевка Ленинского района Северо-Казахстанской области. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева. В 2010-2014 годах работал заместителем главы р.п. Мошково, в 2014-2019 годах – главой р.п. Мошково. С 2022 года является заместителем директора по развитию ООО «КУБОМЕТР». С сентября 2020 года – депутат Совета депутатов Мошковского района, председатель постоянной комиссии по социальной политике. Член Совета Новосибирского регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, председатель Мошковского отделения СРЗП.

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