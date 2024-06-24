Виктор Хихлов уволился с поста директора муниципального учреждения Новосибирска «Управление дорожного строительства».
Виктор Хихлов, возглавлявший МКУ Новосибирска «Управление дорожного строительства» с 2021 года ушел в отставку. Это одно из учреждений, подведомственных департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
Начальник департамента информационной политики мэрии Новосибирска Михаил Столяров подтвердил «Континенту Сибирь», что обязанности главы МКУ «УДС» сейчас исполняет заместитель директора по строительству Елена Нелюбина.
Новый глава Новосибирска Максим Кудрявцев вступил в должность 26 апреля 2024 года. Первым из ближайших соратников предыдущего мэра-коммуниста городскую власть покинул «политический» и «цифровой» заместитель главы муниципалитета Артем Скатов. Его сменил Евгений Попантонопуло.
На место вице-мэра Геннадия Захарова пришел Максим Останин.
С 15 июня перестанет быть вице-мэром и начальником департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.
Также команду нового мэра Максима Кудрявцева покинули начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Перязев, глава департамента земельных отношений Георгий Жигульский, глава Центрального округа Новосибирска Сергей Канунников, руководитель департамента организационно-контрольной работы Сергей Кудрявцев, начальник департамента связи и информатизации мэрии Новосибирска Александр Горнштейн, начальник правового департамента Маргарита Маслова, начальник управления по организационному обеспечению деятельности главы города Анна Миронова, пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов, директор муниципального учреждения «Горзеленхоз» Наталья Цветкова.
Руководитель департамента потребрынка Виталий Витухин собирался доработать до 5 июня, но его задержали раньше.
Кроме того, глава городской администрации Максим Кудрявцев сменил управделами мэрии.