Виктор Хихлов уволился с поста директора муниципального учреждения Новосибирска «Управление дорожного строительства».

Виктор Хихлов, возглавлявший МКУ Новосибирска «Управление дорожного строительства» с 2021 года ушел в отставку. Это одно из учреждений, подведомственных департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

Начальник департамента информационной политики мэрии Новосибирска Михаил Столяров подтвердил «Континенту Сибирь», что обязанности главы МКУ «УДС» сейчас исполняет заместитель директора по строительству Елена Нелюбина.