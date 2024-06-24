Летом 2024 года на исторической сцене Большого театра России пройдут гастроли Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НГАТОиБ). Сообщается, что сибиряки покажут в столице балеты, которые до этого ставились только на домашней сцене.

По данным пресс-службы театра, сибирская труппа покажет в столице значимые балетные премьеры последних лет, увидеть которые российский зритель может только в НОВАТе: шедевр хореографии XX века «Собор Парижской Богоматери» и легендарную версию «Лебединого озера». В гастрольных показах вместе со звездами НОВАТа на сцену также выйдут артисты, чьи имена широко известны в современном балетном мире.

30 и 31 июля новосибирские артисты представят премьеру 2022 года ‒ постановку европейского хореографа-классика Ролана Пети «Собор Парижской Богоматери», пластическое прочтение великого романа Виктора Гюго. Созданный более полувека назад для балета Парижской национальной оперы, знаменитый спектакль перенесен на многие сцены мира, но в России сегодня его можно увидеть только в НОВАТе. Сообщается, что Артисты театра готовили спектакль вместе с Луиджи Бонино ‒ художественным руководителем «Les Ballets Roland Petit», сохраняющим наследие Ролана Пети и передающим его новым поколениям танцовщиков.

2, 3 и 4 августа гастрольную программу продолжит балет «Лебединое озеро» в знаменитой московской редакции 1956 года. Хореографию Александра Горского и Асафа Мессерера на новосибирской сцене бережно возродил признанный реконструктор балетной классики Михаил Мессерер, а костюмы и декорации, созданные Симоном Вирсаладзе для исторической постановки Большого театра, по сохранившимся материалам для НОВАТа восстановил народный художник России Вячеслав Окунев.

Гастрольные спектакли пройдут под управлением музыкального руководителя – главного дирижера Новосибирского театра оперы и балета Михаила Татарникова.

Первые гастроли Новосибирского театра оперы и балета в Большом театре России состоялись летом 1955 года. На главной сцене страны артисты новосибирского театра выступали с большими гастрольными программами в 1963, 1967, 1975, 1982 годах. Предыдущие гастроли балетной труппы НОВАТа в Большом театре прошли летом 2019 года.

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