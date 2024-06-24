В мэрии Новосибирска прошли публичные слушания по проекту планирования территории микрорайона Родники, на которых ранее запланированный к постройке спортивный комплекс предложили заменить на бизнес-центр со спортзалом. Как сообщается, инициатива поддержки не встретила.

Земельный участок по улице Тюленина предполагалось отдать под строительство универсального спорткомплекса для игровых видов спорта — баскетбола, волейбола, мини-футбола, бадминтона. Однако, на прошедших в минувшую пятницу публичных слушаниях, от правообладателя территории поступило предложение: совместить в планируемом объекте функций спорта с общественно-деловыми, иными словам — вместо спортцентра построить бизнес-центр с фитнес-залом.

Как сообщают городские власти, различные мнения высказали все желающие и после активного диалога было принято совместное решение — не поддерживать данную инициативу и оставить спортивное назначение территории. Тем не менее, окончательные итоги слушаний будут опубликованы на официальных порталах лишь 4 июля этого года.

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