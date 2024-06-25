Как ранее писал «Континент Сибирь», летом 2024 года в столице России откроется 3 хинкальные «Птичка by Novikov». Концепция этих заведений была придумана в Новосибирске. Управляющий партнер ресторанной группы «Бочкари» Виталий Брегадзе на открытии «Птички by Novikov» в Новосибирске анонсировал локации будущих заведений в Москве.

«Идея ресторана грузинской, кавказской, азиатской кухни была у нас давно, и чуть больше года назад мы открыли в Новосибирске первое заведение «Птичка. Маленькая, но гордая хинкальная» возле цирка. После запуска я отправил фотографии ресторана моему другу Аркадию Новикову, ─ рассказывает Виталий Брегадзе. ─ Прошло время, мы встретились в Москве, начали обсуждать ресторанный рынок, и в процессе разговора на один из тезисов Аркадий мне вдруг говорит «Ты же «Птичку» открыл…» Я очень удивился, ведь Аркадий Новиков ─ человек, который запускает рестораны по всей России и за ее пределами ─ в Лондоне, Лос-Анджелесе, других городах мира. Я говорю: «Аркадий, как вы запомнили «Птичку», которую мы открыли полгода назад?» В ответ Аркадий сказал, что ему очень понравилось название, и выразил сожаление, что не он его придумал. Я предложил развивать проект совместно, и он согласился».

22 июня «Птичка by Novikov» открылась в Новосибирске на месте ресторана Avocado Queen около Первомайского сквера. В свою очередь первое заведение (около цирка) также было переименовано в «Птичка by Novikov». В заведении можно отведать хачапури, хинкали, пхали, сациви и другие блюда грузинской кухни. При этом, как рассказали в ресторане, оригинальный рецепт сациви привезла из Грузии мать Виталия Брегадзе. Кроме привычной «классики» в меню можно найти, к примеру, хинкали «Том-ям» или так называемый «хачабургер».

В планах ресторанной группы «Бочкари» — открыть в этом году три хинкальные в Москве. По словам Виталия Брегадзе, первая «Птичка by Novikov» в столице будет запущена на втором этаже ТРЦ Gremm на Варшавском шоссе (район Южные Черемушки). В трехэтажном многофункциональном комплексе общей площадью более 8000 кв.м. будут располагаться термы, SPA-зона (цокольный этаж), современный рынок и фудхолл с 30 торговыми точками, 35 гастропроектами и 2 ресторанами (первый и второй этажи), а также 40-метровый открытый бассейн на крыше.

Вторая «Птичка by Novikov» будет запущена в премиальном ЖК Lucky (Краснопресненский район) рядом с парком Декабрьского восстания. Жилой комплекс расположен на территории 4,5 гектара. Проект предусматривает семь 21-этажных башен и одно здание высотой 13 этажей с панорамными видами на набережную Москвы-реки. На территории ЖК Lucky будет располагаться несколько концепций, включая ресторан «Горыныч». Напомним, что одноименный ресторан по франшизе Бориса Зарькова группа «Бочкари» запускает в этом году в Новосибирске в ЖК «Ричмонд Residence» на Кирова. О локации третьей хинкальной в Москве пока не сообщается.

Напомним, что Аркадий Новиков также развивает в Москве проект «Prо.Хинкали».

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, где в Новосибирске откроется ресторан «Магадан».