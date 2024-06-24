На прошедшем в понедельник, 24 июня в региональном правительстве оперсовещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников сформулировал принципы, которых стоит придерживаться муниципальным заказчикам проектов благоустройства, если подрядчик не исполняет свои обязательства как должно.

«Вариант любым способом завершать стройку может быть оправдан для крупных знаковых объектов. А для небольших по масштабам проектов благоустройства можно уже проявлять максимальную жесткость и требовать от подрядчиков выполнения их обязательств любыми способами, в том числе — вплоть до расторжения контракта. Бояться этого не надо: как показал опыт последних лет, мы (заказчик) ничего в этом случае не теряем. С одной стороны, если «тянем за уши» недобросовестного подрядчика — теряем время, с другой стороны — есть возможность выгнать его к чертям, внести в черный список и привлечь другую, нормальную организацию для завершения проекта» — заявил Андрей Травников на оперсовещании.

Из примеров чересчур лояльного отношения к исполнителям, которые не выдерживали взятых обязательств, глава региона привел проект реконструкции Первомайского сквера: «Да, пытались дотянуть до конца. С подрядчиком мы нянчились в прошлом году, но в итоге пришли к тому, от чего уходили: сроки потеряны, что делать с подрядчиком теперь — большой вопрос. Теперь в ручном режиме объект нужно доводить до конца, завершать в этом году, хотя, наверное, было бы правильно этого подрядчика выгнать еще летом прошлого года», — сказал губернатор. Если не начать применять этот подход «максимально жестко», ситуацию со срывами сроков и некачественными работами переломить не удастся, подытожил глава региона.

По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, подрядчиком по контракту на благоустройство сквера «Первомайский» является индивидуальный предприниматель Аламдар Гаракиши Оглы Заманов.

Напомним, изначально сроком завершения реконструкции Первомайского сквера называли 15 октября 2023 года, однако с приближением указанной даты стало ясно, что работы еще далеко не на финишной прямой. На пресс-конференции 13 октября бывший градоначальник Анатолий Локоть сообщал, что на середину октября с подрядчиком они просто «договаривались» закончить основные работы, а по документам контракт должен быть исполнен до конца месяца. Сообщалось, что в отношении подрядчика реконструкции сквера прокуратура Новосибирска инициировала проверку, также решался вопрос о возбуждении административного производства. Сам мэр тогда получил от надзорного ведомства представление из-за затягивания сроков ремонта зеленой зоны. По последним данным, полностью завершить реконструкцию Первомайского сквера и сдать объект планируется ко Дню города 2024 года. В конце мая мэр Максим Кудрявцев поручил ежедневно контролировать прогресс работ в сквере.

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