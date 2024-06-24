Сотрудники Новосибирской таможни в аэропорту Толмачёво изъяли у прилетевшего из Ташкента пассажира 1,2 тыс. таблеток при попытке ввоза без разрешительных документов и декларирования, сообщает Сибирское таможенное управление (СТУ).

По данным ведомства, при прохождении таможенного контроля владелец лекарственных препаратов, гражданин Кореи, проследовал в «зеленый коридор», тем самым заявив об отсутствии у него подлежащих декларированию товаров.

Однако, при таможенном контроле в ручной клади пассажира таможенники обнаружили коробки с упаковками таблеток корейского производства общим весом 11 кг. При этом необходимые для ввоза лекарственных средств в ЕАЭС разрешительные документы у мужчины отсутствовали.

Было установлено, что выявленную партию медикаментов иностранец ввез не для личного пользования. В отношении нарушителя таможенники возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию). Дальнейшую судьбу изъятых препаратов решит суд.

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