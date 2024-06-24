С 24 июня новым начальником департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства новосибирской мэрии назначен Александр Морозов. Он сменил на этом посту арестованного в начале месяца Виталия Витухина.

Сегодня мэр Максим Кудрявцев подписал распоряжение о назначении Александра Морозова начальником департамента потребрынка. Новый руководитель уже вступил в должность и начал работу на своем посту, сообщает пресс-центр городской администрации.

Уроженец Колыванского района Новосибирской области Александр Морозов окончил Новосибирский государственный аграрный университет по квалификации экономиста. Работал в государственных, муниципальных, коммерческих структурах, в том числе — в комитете поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, а также управлении предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска. Морозов более шести лет руководил бизнес-инкубатором, был директором МАУ города Новосибирска «Городской центр развития предпринимательства».

Напомним, что на предшественника Морозова Виталия Витухина, возглавлявшего департамент с 2015 года и незадолго до того объявившего о своем увольнении из мэрии, 3 июня было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. По данным прокуратуры, сотрудник муниципалитета принял ряд решений, согласно которым аффилированным юридическим лицам отчуждено расположенное на территории кладбища «Заельцовское» муниципальное имущество (земельные участки, здания и помещения), в результате чего из состава муниципальной казны выбыло имущество стоимостью более 50 млн рублей. В тот же день Витухина задержали, а тремя днями позднее суд заключил его под стражу до 31 июля. Исполняющим обязанности главы департамента потребрынка был назначен заместитель Витухина Денис Колмаков.

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