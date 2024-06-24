После проверки прокуратуры новосибирский суд оштрафовал компанию, которая обязалась провести проектные работы для модернизации клиники имени Мешалкина. Как выяснилось, организация в отведенные сроки выполнила лишь малую часть работ.

По данным прокуратуры Новосибирской области, в ноябре 2022 года между федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина» Минздрава РФ и ООО «АРХИ ГРУПП» заключен контракт стоимостью более 226 млн рублей на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации в целях строительства и реконструкции корпусов медицинского учреждения.

При этом, в установленный контрактом срок подрядчик не исполнил обязательства: как показала проведенная прокуратурой Советского района проверка, была выполнена лишь незначительная часть работ на сумму 27 млн рублей.

В связи со срывом срока контрактных обязательств надзорное ведомство возбудило в отношении подрядчика дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства). По итогам рассмотрения дела суд постановил оштрафовать организацию на, без малого, 10 миллионов рублей.

ООО «Архи Групп» зарегистрировано в Барнауле в 2012 году. Учредителем компании, занимающейся деятельностью в области архитектуры, является Юрий Рамзайцев. За 2023 год организация, возглавляемая Вадимом Коноваловым, показала убыток в 32 миллиона рублей при выручку в 165 миллионов.

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