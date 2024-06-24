Подрядчика реконструкции новосибирского центра Мешалкина оштрафовали за срыв сроков

Павел Ганьшин
 
Подрядчика реконструкции новосибирского центра Мешалкина оштрафовали за срыв сроков
Фото Михаила Перикова из архива "Континента Сибирь"

После проверки прокуратуры новосибирский суд оштрафовал компанию, которая обязалась провести проектные работы для модернизации клиники имени Мешалкина. Как выяснилось, организация в отведенные сроки выполнила лишь малую часть работ.

По данным прокуратуры Новосибирской области, в ноябре 2022 года между федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина» Минздрава РФ и ООО «АРХИ ГРУПП» заключен контракт стоимостью более 226 млн рублей на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации в целях строительства и реконструкции корпусов медицинского учреждения.

При этом, в установленный контрактом срок подрядчик не исполнил обязательства: как показала проведенная прокуратурой Советского района проверка, была выполнена лишь незначительная часть работ на сумму 27 млн рублей.

В связи со срывом срока контрактных обязательств надзорное ведомство возбудило в отношении подрядчика дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства). По итогам рассмотрения дела суд постановил оштрафовать организацию на, без малого, 10 миллионов рублей.

ООО «Архи Групп» зарегистрировано в Барнауле в 2012 году. Учредителем компании, занимающейся деятельностью в области архитектуры, является Юрий Рамзайцев. За 2023 год организация, возглавляемая Вадимом Коноваловым, показала убыток в 32 миллиона рублей при выручку в 165 миллионов.

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