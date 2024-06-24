В Новосибирске откроется еще один ресторан по франшизе Аркадия Новикова

В этом году в Новосибирске запустится ресторан «Магадан» по франшизе Аркадия Новикова. Как стало известно «Континенту Сибирь», он будет располагаться в торгово-офисном центре «Манхэттен» на проспекте Димитрова. Заведение откроет ресторанная группа «Бочкари», развивающая в Новосибирске «Сыроварню» и «Птичку». Также до конца год она запустит ресторан «Горыныч» по франшизе White Rabbit Family Бориса Зарькова.

О планах по открытию в Новосибирске по франшизе рыбного ресторана «Магадан» сообщил управляющий партнер ресторанной группы «Бочкари» Виталий Брегадзе на открытии хинкальной «Птичка by Novikov». Ресторан «Магадан» был создан в Москве Аркадием Новиковым и Антоном Пинским. Основной концепции заведения являются морепродукты из Магадана, Мурманска и Дальнего Востока, в частности крабы, свежие устрицы и креветки. Также отличительной чертой концепции являются вечеринки, которые регулярно проводятся в заведениях под этим брендом. В настоящее время в столице России работает 4 ресторана «Магадан». Старт продаж франшизы этого заведения был анонсирован в 2019 году.

В Новосибирске «Магадан», как ожидается, будет находиться в торгово-офисном центре «Манхэттен» на пересечении улицы Ленина и проспекта Димитрова. Объект общей площадью 14 100 кв.м построило в 2007 году ЗАО «Труд». По словам Виталия Брегадзе, запуск заведения намечен на 4 квартал 2024 года.

Напомним, что информация о возможном открытии «Магадана» в Новосибирске курсировала последние несколько лет. В качестве потенциальных площадок назывался ЦУМ, а также ЖК Richmond Residence на Кирова.

Помимо «Магадана» ресторанная группа «Бочкари» намерена также открыть до конца года ресторан «Горыныч» по франшизе White Rabbit Family Бориса Зарькова. Он будет располагаться в ЖК Richmond Residence. В настоящее время рестораны «Горыныч» работают в Москве, Сочи и Геленджике. «Печи, хосперы, смокеры — «Горыныч» печет и жарит всеми имеющимися способами. В ресторане можно попробовать крафтовый хлеб из собственной пекарни, неаполитанскую пиццу, стейки собственного вызревания», ─ говорится в описании ресторана «Горыныч».

Кроме того, ресторанная группа «Бочкари» ранее анонсировала открытие трех хинкальных «Птичка by Novikov» в Москве. На сегодня в Новосибирске работает две «Птички»: на улице Челюскинцев и на Красном проспекте. Вторая хинкальная начала свою работу 21 июня, заняв площади закрывшегося ресторана Avocado Queen по франшизе Аркадия Новикова.