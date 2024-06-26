«Континент Сибирь» обсудил ситуацию на рынке веб-разработки, SEO и SMM с компаниями этой сферы

24 июня «Континент Сибирь» инициировал неформальную встречу первых лиц новосибирских компаний сферы веб-разработки, SEO и SMM-продвижения в «Чашке кофе» на Ленина. В ходе мероприятия участники рассказали о своем видении текущей ситуации на рынке, своих планах и наблюдениях.

В традиционной ежегодной встрече приняли участие глава группы компаний ITConstruct Роман Петров, основатель коммуникационного агентства Idea Nova Артем Чучакин, основатель digital-агентства Wow Николай Глухих, директор по развитию агентства «Мелехов и Филюрин» Владимир Томко, основатель агентства «Маркетика» Сергей Вепренцев, основатель NAN agency Амир Рахмонов.

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В ходе встречи участники обсудили ситуацию на рынке, драйверы его роста, меры, способные решить вопрос кадрового голода, этику конкуренции. Также речь на встрече пошла о том, зачем на рекламном рынке появился синдикат Conspiracy.Works, и чем будет интересна очередная конференция «На уровне концепции».

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